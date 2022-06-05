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На Луганщині росіяни готуються в рази збільшити кількість обстрілів – ОВА

Катерина ТищенкоНеділя, 5 червня 2022, 20:49
На Луганщині росіяни готуються в рази збільшити кількість обстрілів – ОВА
Сергій Гайдай, фото з Facebook

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай прогнозує збільшення в рази обстрілів на Луганщині найближчими днями.

Джерело: Гайдай в ефірі телемарафону у неділю ввечері

Пряма мова: "З перехоплень ми розуміємо, що командуючий російської армії отримав два завдання: перше – до 10 червня захопити місто Сєвєродонецьк, друге – до 10 червня повністю контролювати трасу Лисичанськ-Бахмут. Тож очікуємо найближчим часом, що всі резерви, які в них є в доступі, всю техніку, весь особовий склад, який вони мають, вони кинуть саме на виконання цих двох завдань".

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Деталі: Гайдай ствердно відповів на питання ведучого, чи означає це, що найближчі 5 днів будуть "пекельними".  

"Так, і це буде, скоріш за все, полягати у збільшенні в рази кількості обстрілів з важкої артилерії, з усяких "Піонів", "Гіацинтів", "Тюльпанів", що там в них є. Вони будуть намагатися просто зрівняти все з землею. У них іншої тактики немає, вони не вміють інакше воювати", - сказав голова ОВА.

Що передувало: Раніше у неділю Гайдай повідомив, що Збройні сили контролюють рівно половину Сєвєродонецька.

ВІДЕО ДНЯ

Він вважає, що українські військові мають змогу повністю звільнити Сєвєродонецьк, але стратегічно він не такий важливий, як Лисичанськ.

Теми: Луганська областьвійнаСєвєродонецьк
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