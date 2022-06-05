На Луганщині росіяни готуються в рази збільшити кількість обстрілів – ОВА

Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай прогнозує збільшення в рази обстрілів на Луганщині найближчими днями.

Джерело: Гайдай в ефірі телемарафону у неділю ввечері

Пряма мова: "З перехоплень ми розуміємо, що командуючий російської армії отримав два завдання: перше – до 10 червня захопити місто Сєвєродонецьк, друге – до 10 червня повністю контролювати трасу Лисичанськ-Бахмут. Тож очікуємо найближчим часом, що всі резерви, які в них є в доступі, всю техніку, весь особовий склад, який вони мають, вони кинуть саме на виконання цих двох завдань".

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Деталі: Гайдай ствердно відповів на питання ведучого, чи означає це, що найближчі 5 днів будуть "пекельними".

"Так, і це буде, скоріш за все, полягати у збільшенні в рази кількості обстрілів з важкої артилерії, з усяких "Піонів", "Гіацинтів", "Тюльпанів", що там в них є. Вони будуть намагатися просто зрівняти все з землею. У них іншої тактики немає, вони не вміють інакше воювати", - сказав голова ОВА.

Що передувало: Раніше у неділю Гайдай повідомив, що Збройні сили контролюють рівно половину Сєвєродонецька.

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Він вважає, що українські військові мають змогу повністю звільнити Сєвєродонецьк, але стратегічно він не такий важливий, як Лисичанськ.