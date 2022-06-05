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Донеччина: російські війська вбили ще 3 і поранили 2 мешканців

Катерина ТищенкоНеділя, 5 червня 2022, 21:17
графіка з Telegram Кириленка

У неділю на Донеччині внаслідок військових дій РФ загинули троє мирних мешканців, 2 дістали поранень.

Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram

Дослівно: "За 5 червня росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини: 2 в Авдіївці та 1 у Дружківці.

Ще 2 людини дістали поранення".

Деталі: Кириленко традиційно нагадав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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Теми: Донецька областьвійна
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