Донеччина: російські війська вбили ще 3 і поранили 2 мешканців
Неділя, 5 червня 2022, 21:17
У неділю на Донеччині внаслідок військових дій РФ загинули троє мирних мешканців, 2 дістали поранень.
Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram
Дослівно: "За 5 червня росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини: 2 в Авдіївці та 1 у Дружківці.
Ще 2 людини дістали поранення".
Деталі: Кириленко традиційно нагадав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
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