Донеччина: російські війська вбили ще 3 і поранили 2 мешканців

У неділю на Донеччині внаслідок військових дій РФ загинули троє мирних мешканців, 2 дістали поранень.

Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram

Дослівно: "За 5 червня росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини: 2 в Авдіївці та 1 у Дружківці.

Ще 2 людини дістали поранення".

Деталі: Кириленко традиційно нагадав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.