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За добу ЗСУ демілітаризували російську армію на 100 вояків – Генштаб

Валентина РоманенкоПонеділок, 6 червня 2022, 08:49
ілюстративне фото ЗСУ

Від початку повномасштабного вторгнення в Україну російська армія втратила 31250 осіб живої сили, 100 окупантів українські бійці ліквідували минулої доби.

Джерело: дані Генштабу ЗСУ

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 06.06 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 31250 (+100) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1386 (+5) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 3400 (+8) од,
  • артилерійських систем– 690 (+4) од,
  • РСЗВ - 207 (+0) од,
  • засоби ППО - 96 (+1) од,
  • літаків – 211 (+1) од,
  • гелікоптерів – 176 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 551 (+3),
  • крилаті ракети - 125 (+3),
  • кораблі /катери - 13 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2395 (+35) од,
  • спеціальна техніка - 53 (+0).

Вказано, що найбільших втрат противник зазнав на Слов’янському напрямку.

Дані постійно уточнюються.

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