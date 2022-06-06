Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Росіяни захопили відділення "Укрпошти" у Маріуполі

Олена РощінаПонеділок, 6 червня 2022, 09:13

Російські загарбники привласнили відділення АТ "Укрпошта" у Маріуполі, які вціліли після їхніх бомбардувань.

Джерело: генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський у Telegram

Пряма мова: "Росія хотіла вкрасти в України майбутнє, але поки зосередилась на крадіжках мікрохвильовок та унітазів. Тут вони майстри міжнародного класу. Навіть спеціальну пошту для цього долучили. Після закінчення операції "z-унітаз", вони перейшли до нашої пошти.

Реклама:

Вчора я дізнався, що відділення "Укрпошта" в Маріуполі, які не були знищені під час бомбардування, (тепер) у тимчасовому розпорядженні орків. Акцент на слові ТИМЧАСОВОМУ. 

Наші приміщення тепер використовує пошта ДНР/Росії, що мене не дивує. Навіть надали їм 6-значні російські індекси. Ну "шісткам" шестизначні індекси. Дійсно, відповідна форма ж у пошти Росії для нацифікаціі вже є".

Деталі: Смілянський висловив сподівання, що "поки там з Москви будуть йти вітальні листівки, ЗСУ встигнуть повернути контроль над містом".

ВІДЕО ДНЯ
Теми: МаріупольпоштаУкрпоштаокупація
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

Усі новини...
Маріуполь
500 днів у полоні: на Майдані провели акцію на підтримку оборонців Маріуполя
Андрющенко: У Маріуполі спрацювала ППО
Окупанти планують завезти в захоплений Маріуполь 300 тисяч росіян – ЦНС
Останні новини
05:06
відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
22:15
СБУ відкрила провадження через пристрій у "потенційному" кабінеті Залужного
Усі новини...
Реклама: