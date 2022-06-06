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Росіяни захопили відділення "Укрпошти" у Маріуполі

Олена РощінаПонеділок, 6 червня 2022, 09:13

Російські загарбники привласнили відділення АТ "Укрпошта" у Маріуполі, які вціліли після їхніх бомбардувань.

Джерело: генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський у Telegram

Пряма мова: "Росія хотіла вкрасти в України майбутнє, але поки зосередилась на крадіжках мікрохвильовок та унітазів. Тут вони майстри міжнародного класу. Навіть спеціальну пошту для цього долучили. Після закінчення операції "z-унітаз", вони перейшли до нашої пошти.

Вчора я дізнався, що відділення "Укрпошта" в Маріуполі, які не були знищені під час бомбардування, (тепер) у тимчасовому розпорядженні орків. Акцент на слові ТИМЧАСОВОМУ. 

Наші приміщення тепер використовує пошта ДНР/Росії, що мене не дивує. Навіть надали їм 6-значні російські індекси. Ну "шісткам" шестизначні індекси. Дійсно, відповідна форма ж у пошти Росії для нацифікаціі вже є".

Деталі: Смілянський висловив сподівання, що "поки там з Москви будуть йти вітальні листівки, ЗСУ встигнуть повернути контроль над містом".

Теми: МаріупольпоштаУкрпоштаокупація
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