Посол Естонії: російські удари по Києву були сигналом для США

Російські удари по Києву минулими вихідними зроблено з метою надіслати сигнал США, але ризику повторного наступу на українську столицю наразі немає.

Про це заявив посол Естонії в Україні Каймо Кууск, пише "Європейська правда" із посиланням на ERR.

"З одного боку, Росія, безсумнівно, хоче завадити надходженню із Заходу військової допомоги, а з іншого це можна розглядати як сигнал на адресу США. Через два роки до Києва нарешті було призначено американського посла, 1 червня відбулося вручення вірчих грамот президенту Зеленському ", - сказав Кууск.

На думку дипломата, ризик повторної спроби захоплення Києва російськими військами зараз немає.

"Спочатку слід було б захопити Сєверодонецьк і звідти рухатися далі. Вони і з цим не впоралися, були відбиті від Харкова. Наступу на Київ я зараз не бачу", - сказав Кууск.

Він повідомив, що іноземні посольства, які евакуювалися з Києва на початку війни, почали повертатися до української столиці, і тепер відкрито вже понад 50 дипмісій.

"Тобто трохи більше половини, більшість послів країн ЄС на місці. З тих, хто був до війни, відсутні лише Бельгія та Ірландія, решта повернулася", - сказав Кууск.

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На думку дипломата, закінчення війни залежить від надання Україні військової допомоги. "Війна закінчиться перемогою України. Наскільки швидко це відбудеться, повністю залежить від того, як швидко Захід поставить Україні ту зброю, яку вона просить", - пояснив Кууск.

Нагадаємо, британська розвідка вважає, що ракетний удар по Києву у неділю вранці, ймовірно, була спробою зірвати постачання західної військової техніки.