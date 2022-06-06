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США не планують скасовувати санкції проти Росії в обмін на зерно - Politico

"Європейська правда"Понеділок, 6 червня 2022, 09:59

Сполучені Штати не підуть на угоду, в рамках якої з Росії буде знято частину санкцій в обмін на зняття блокади з українських портів для експорту зерна.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише Politico із посиланням на джерела.

Представник ООН у коментарі виданню сказав, що нещодавні заяви Москви щодо зняття блокади в обмін на санкції "ускладнюють крихкі переговори".

Один американський чиновник назвав пропозицію Москви "дипломатією здирства" і заявив, що США не погодяться на угоду, яка зніме якийсь економічний тиск на Кремль.

За словами другого представника ООН, Мартін Гріффітс, один з офіційних представників ООН, який очолював переговори в Москві минулого тижня, зустрівся з російськими представниками міністерств оборони та закордонних справ щодо блокади Росією портів на Чорному морі під час свого візиту.

ООН відмовилася повідомити, чи обговорювали Гріффітс або Ребека Грінспан, інший офіційний представник ООН, який веде переговори, заклики Росії до ослаблення санкцій. Офіційних осіб США немає у кімнаті під час переговорів, але Державний департамент та представник ООН окремо підтвердили, що делегація ООН нещодавно поінформувала офіційних осіб США про обговорення.

"Суть у тому, що, крім використання наземних маршрутів, нам необхідно відновити і запустити порти, щоб ми могли збільшити постачання продовольства для тих, хто найбільше потребує", - сказав представник Держдепартаменту.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що однією з перешкод для експорту українського врожаю через порт Одеси є те, що Росія може скористатися цим коридором для нападу на місто.

Україна разом з партнерами обговорює можливість створення міжнародної місії для розблокування українського морського експорту та як перший крок вимагає від Росії відвести свої сили в морській акваторії навколо України та надати безпекові гарантії про ненапад.

Росія у свою чергу заявляє, що готова пропустити судна з українським зерном, "якщо Україна розмінує порти" та в обмін на зняття санкцій. США та Британія вже заявили, що не збираються розглядати такі поступки

Теми: СШАсанкції
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