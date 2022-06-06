У посадовців і політиків РФ істерика через заборону літаку Лаврова полетіти до Сербії

Російські політики та чиновники закликають відповісти на закриття сусідами Сербії повітряного простору для літака глави МЗС РФ Сергія Лаврова.

Про це пише "Європейська правда".

Віцеспікер Ради Федерації Костянтин Косачов написав у Телеграм-каналі, що відмова Болгарії, Чорногорії та Північної Македонії пропустити літак Лаврова до Сербії не є рішенням цих країн.

"Йдеться про натівський демарш, і без США його не могло б бути. Прямим втручанням у двосторонні справи двох суверенних європейських країн, які не входять до альянсу – Росії та Сербії – НАТО намагається захопити і підпорядкувати собі частину Європи, що залишилася. Далі - глобалізація альянсу на решту світу, де Китай - стратегічна мета номер два за Росією", - написав Косачов.

Речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що "країни-учасниці ЄС та НАТО закрили повітряний простір, закрили черговий канал зв'язку", пише РІА Новості.

"Ваші помилки полягають у тому, що ви занадто егоїстичні, вважаєте, що ви в центрі світу, що, крім вас, немає інших народів. У вас немає морального права вчити когось чогось", — сказала вона.

Голова Роскосмосу Дмитро Рогозін пішов далі і погрожує європейським країнам міжконтинентальною балістичною ракетою "Сармат".

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"От чим гарний "Сармат"? Він у боягузливих болгар, злопам'ятних румун і чорногорців, які здали нашу спільну історію, згоди на проліт не питатимуть. Так само, як і в інших шведів", - написав він у Twitter.

Нагадаємо, візит Лаврова до Белграда 6-7 червня скасовано після того, як три сусідні з Сербією країни відмовилися пропустити його літак у свій повітряний простір.