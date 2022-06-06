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У посадовців і політиків РФ істерика через заборону літаку Лаврова полетіти до Сербії

"Європейська правда"Понеділок, 6 червня 2022, 13:01

Російські політики та чиновники закликають відповісти на закриття сусідами Сербії повітряного простору для літака глави МЗС РФ Сергія Лаврова.

Про це пише "Європейська правда".

Віцеспікер Ради Федерації Костянтин Косачов написав у Телеграм-каналі, що відмова Болгарії, Чорногорії та Північної Македонії пропустити літак Лаврова до Сербії не є рішенням цих країн.

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"Йдеться про натівський демарш, і без США його не могло б бути. Прямим втручанням у двосторонні справи двох суверенних європейських країн, які не входять до альянсу – Росії та Сербії – НАТО намагається захопити і підпорядкувати собі частину Європи, що залишилася. Далі - глобалізація альянсу на решту світу, де Китай - стратегічна мета номер два за Росією", - написав Косачов.

Речниця МЗС РФ Марія Захарова заявила, що "країни-учасниці ЄС та НАТО закрили повітряний простір, закрили черговий канал зв'язку", пише РІА Новості.

"Ваші помилки полягають у тому, що ви занадто егоїстичні, вважаєте, що ви в центрі світу, що, крім вас, немає інших народів. У вас немає морального права вчити когось чогось", — сказала вона.

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Голова Роскосмосу Дмитро Рогозін пішов далі і погрожує європейським країнам міжконтинентальною балістичною ракетою "Сармат".

"От чим гарний "Сармат"? Він у боягузливих болгар, злопам'ятних румун і чорногорців, які здали нашу спільну історію, згоди на проліт не питатимуть. Так само, як і в інших шведів", - написав він у Twitter.

Нагадаємо, візит Лаврова до Белграда 6-7 червня скасовано після того, як три сусідні з Сербією країни відмовилися пропустити його літак у свій повітряний простір.

Теми: РосіяСербіяЛавровміжнародні відносини
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