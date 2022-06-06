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Киянин організував схему незаконного перетину кордону для чоловіків

Валентина РоманенкоПонеділок, 6 червня 2022, 13:29
фото прокуратури

Правоохоронці затримали мешканця Києва, який організував незаконне переправлення українських чоловіків через державний кордон.

Джерело: столична поліція, Київська міська прокуратура

Деталі: За даними слідства, 41-річний чоловік організував незаконний перетин державного кордону України для громадян, яким заборонено виїзд за межі держави на період дії правового режиму воєнного стану (чоловіків віком від 18 до 60 років).

Свої послуги зловмисник оцінював у розмірі від 3000 до 5000 доларів США з людини.

Зокрема встановлено, що чоловік збирався переправити через державний кордон України з Польщею громадянина призовного віку.

Так, зустрівшись із ним у Львові, зловмисник отримав від нього гроші – (загалом 110 тисяч гривень).

Підозрюваного затримали "на гарячому".

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За результатами невідкладного обшуку в авто зловмисника виявлили та вилучили грошові кошти у розмірі 55 тисяч грн та 6100 дол. США, мобільні телефони, довідки військо-лікарської комісії.  

Наразі затриманому повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає до 9 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Теми: Київполіціяпрокуратура
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