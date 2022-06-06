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Киянин організував схему незаконного перетину кордону для чоловіків

Валентина РоманенкоПонеділок, 6 червня 2022, 13:29
Киянин організував схему незаконного перетину кордону для чоловіків
фото прокуратури

Правоохоронці затримали мешканця Києва, який організував незаконне переправлення українських чоловіків через державний кордон.

Джерело: столична поліція, Київська міська прокуратура

Деталі: За даними слідства, 41-річний чоловік організував незаконний перетин державного кордону України для громадян, яким заборонено виїзд за межі держави на період дії правового режиму воєнного стану (чоловіків віком від 18 до 60 років).

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Свої послуги зловмисник оцінював у розмірі від 3000 до 5000 доларів США з людини.

Зокрема встановлено, що чоловік збирався переправити через державний кордон України з Польщею громадянина призовного віку.

Так, зустрівшись із ним у Львові, зловмисник отримав від нього гроші – (загалом 110 тисяч гривень).

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Підозрюваного затримали "на гарячому".

За результатами невідкладного обшуку в авто зловмисника виявлили та вилучили грошові кошти у розмірі 55 тисяч грн та 6100 дол. США, мобільні телефони, довідки військо-лікарської комісії.  

Наразі затриманому повідомлено про підозру та вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Санкція статті передбачає до 9 років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.

Теми: Київполіціяпрокуратура
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