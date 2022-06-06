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На Одещині директор благодійного фонду виявився шахраєм: торгував "гуманітаркою"

"Українська правда"Понеділок, 6 червня 2022, 13:34

В Одеській області затримали директора благодійного фонду, який продавав гуманітарну допомогу та використовував пожертви у власних цілях.

Джерело: Офіс генерального прокурора

Деталі: За даними слідства, керівник Центру гуманітарної допомоги, створеного на базі благодійного фонду, підшукував постачальників з країн ЄС, а також безоплатно отримував від небайдужих громадян України харчі, одяг, медикаменти тощо.

Крім того, до Центру надходили товари військового призначення: шоломи, бронежилети, аптечки, тактичні окуляри, рації, розгрузки, медичні турнікети тощо.

Зібрану гуманітарну допомогу чоловік продавав. Його було затримано під час одержання майже півмільйона гривень за продаж медичних товарів, військової амуніції та військових приладів.

Затриманому повідомлено про підозру у продажі товарів гуманітарної допомоги та незаконному використанні благодійних пожертв з метою отримання прибутку під час воєнного стану (ч. 3 ст. 201-2 КК України).

Нагадаємо: Наприкінці березня був затриманий мешканець Київщини, який організував шахрайську схему, завдяки якій ошукував людей, які тікали від війни і шукали тимчасове помешкання. Схема доволі поширена: розміщував оголошення про здачу в оренду житла, отримував передоплату і зникав.

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Теми: Одеська областьгуманітарка
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