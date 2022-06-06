Джонсон підтвердив Зеленському, що надасть посилену допомогу Україні

Президент України Володимир Зеленський у телефонній розмові з прем’єром Британії в понеділок обговорив ситуацію на фронті і посилення оборонної підтримки.

Про розмову Володимир Зеленський розповів у Twitter, пише "Європейська правда".

"Провів розмову з Борисом Джонсоном. Поінформував про ситуацію на фронті. Одержав підтвердження нового посиленого пакета оборонної підтримки України", - зазначив Зеленський, очевидно, маючи на увазі анонсовану Британією поставку реактивних систем залпового вогню.

Він додав, що у розмові також ішлося про активізацію роботи над гарантіями безпеки.

Крім того, Україна спільно з Британією шукає шляхи уникнення продовольчої кризи й розблокування портів.

Нагадаємо, міністерство оборони Британії повідомило про надання Україні реактивних систем залпового вогню M270, які можуть вражати цілі на відстані до 80 км.