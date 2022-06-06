Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Європейська партія ALDE закликала надати Україні статус кандидата в ЄС та посилити підтримку у війні

"Європейська правда"Понеділок, 6 червня 2022, 15:06

Альянс лібералів і демократів за Європу (ALDE), одна з найбільших політичних мереж Європи, ухвалила резолюції, у яких закликала країни-члени ЄС підтримати статус кандидата на вступ до Євросоюзу для України, Молдови і Грузії та посилити підтримку України у війні проти Росії.

Із документами, які були ухвалені на конгресі ALDE в Дубліні, ознайомилась "Європейська правда".

У першій з ухвалених резолюції визнається історичний вибір народів України, Молдови і Грузії щодо вступу до Європейського Союзу і вітаються "десятиліття боротьби за свободу та демократію" у трьох країнах.

Наголошуючи на необхідності подальшої роботи в трьох країнах у таких важливих сферах, як верховенство права, незалежна судова влада, свобода ЗМІ, розподіл влади та права людини, у резолюції сказано, що надання статусу кандидата на вступ у ЄС зміцнить демократії трьох країн і звільнить їх від російських впливів.

Окремо у документі підкреслюється обґрунтованість- потреби дотримання трьома країнами Копенгагенських критеріїв як вимоги вступу до ЄС.

У іншій резолюції міститься заклик до інституцій ЄС та держав-членів суттєво посилити підтримку України.

Зокрема, партія закликала утворити так званий "план Маршалла", до чого закликав Європейський парламент, надавати Україні подальшу військову підтримку у межах національних законодавств країн-членів, продовжувати приймати українських біженців, але також "російських дисидентів", негайно запровадити повне ембарго на всі енергоносії Росії, відключити всі російські банки від Swift.

ВІДЕО ДНЯ

Партія закликає визнати Росію відповідальною за агресивну війну проти України та її обов’язок виплатити репарації та контрибуції жертвам агресії.

У Європейському парламенті ALDE входить до групи Renew Europe, яка зараз є третьою найбільшою групою і має 103 мандати.

Теми: ЄСЄвропа
Головне сьогодні

Джонсон залишається прем’єром Британії

У Мелітопольському районі окупанти покинули майже всі блок-пости – мер

Поранений Масі Найєм прийшов до тями і написав про свій стан

Англійська може отримати особливий статус в Україні

Зеленський розповів, що Україну починають штовхати до "миру", але з вигодою для РФ

Глава МЗС Угорщини вступився за спікера парламенту, який сказав, що у Зеленського "психічні проблеми"

Усі новини...
ЄС
Прем'єр Ірландії підтримав прискорений вступ України в ЄС
Австрія пропонує створити для України новий механізм для підготовки до членства в ЄС
Резніков пропонує ЄС створити трастовий фонд для України
Останні новини
23:04
Джонсон залишається прем’єром Британії
22:49
фотоУ Києві затримали чоловіків, які пересилали в РФ фото наслідків обстрілу
22:47
Економічні новини 6 червня: Туреччина та Росія домовились про експорт зерна з Одеси, українці повертаються з-за кордону
22:47
оновленоУкраїна отримала перші тіла бійців, які загинули на "Азовсталі" – AP
22:24
тестЩо ви знаєте про видатних журналістів та про цікаві кейси з їхнього професійного життя
22:15
Державний банк викупив майно автокорпорації "Богдан"
22:09
У Сєвєродонецьку триває артилерійська дуель – ВЦА
22:00
Між Києвом та Ірпенем можуть побудувати тролейбусну лінію
21:53
У Туреччині відбудуться навчання НАТО
21:50
На Донбасі ЗСУ відбили 10 атак і знищили техніку окупантів
Усі новини...