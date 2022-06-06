Європейська партія ALDE закликала надати Україні статус кандидата в ЄС та посилити підтримку у війні

Альянс лібералів і демократів за Європу (ALDE), одна з найбільших політичних мереж Європи, ухвалила резолюції, у яких закликала країни-члени ЄС підтримати статус кандидата на вступ до Євросоюзу для України, Молдови і Грузії та посилити підтримку України у війні проти Росії.

Із документами, які були ухвалені на конгресі ALDE в Дубліні, ознайомилась "Європейська правда".

У першій з ухвалених резолюції визнається історичний вибір народів України, Молдови і Грузії щодо вступу до Європейського Союзу і вітаються "десятиліття боротьби за свободу та демократію" у трьох країнах.

Наголошуючи на необхідності подальшої роботи в трьох країнах у таких важливих сферах, як верховенство права, незалежна судова влада, свобода ЗМІ, розподіл влади та права людини, у резолюції сказано, що надання статусу кандидата на вступ у ЄС зміцнить демократії трьох країн і звільнить їх від російських впливів.

Окремо у документі підкреслюється обґрунтованість- потреби дотримання трьома країнами Копенгагенських критеріїв як вимоги вступу до ЄС.

У іншій резолюції міститься заклик до інституцій ЄС та держав-членів суттєво посилити підтримку України.

Зокрема, партія закликала утворити так званий "план Маршалла", до чого закликав Європейський парламент, надавати Україні подальшу військову підтримку у межах національних законодавств країн-членів, продовжувати приймати українських біженців, але також "російських дисидентів", негайно запровадити повне ембарго на всі енергоносії Росії, відключити всі російські банки від Swift.

ВІДЕО ДНЯ

Партія закликає визнати Росію відповідальною за агресивну війну проти України та її обов’язок виплатити репарації та контрибуції жертвам агресії.

У Європейському парламенті ALDE входить до групи Renew Europe, яка зараз є третьою найбільшою групою і має 103 мандати.