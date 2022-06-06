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Кулеба закликає не вірити Путіну щодо "зернового коридору" до Одеси

Понеділок, 6 червня 2022, 16:28

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав західних партнерів не вірити запевненням президента РФ Владіміра Путіна, що Росія не скористається коридором для експорту врожаю через порт Одеси для того, щоб напасти на місто. 

Як повідомляє "Європейська правда", таку заяву він опублікував у своєму Twitter.

"Путін каже, що не буде використовувати торгові маршрути для того, щоб напасти на Одесу. Але це той самий Путін, який казав канцлеру Німеччини Шольцу і президенту Франції Макрону, що він не збирається нападати на Україну - за день до того, як почав повномасштабне вторгнення. Не можна довіряти Путіну, його слова порожні", - наголосив Кулеба.

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Раніше Дмитро Кулеба зазначав, що Україна готова створити необхідні умови для відновлення експорту зерна через порт Одеси, але головне питання у тому, як гарантувати, що Росія не скористається цим для військових цілей. За його словами, Україна продовжує шукати варіанти рішення спільно з ООН і партнерами. 

Як відомо, через те, що Україна є одним з найбільших світових експортерів зерна та олії і експорт здійснювався переважно морем, блокада Росією чорноморських портів загрожує глобальним зростанням цін на цю продукцію та дефіцитом в низці країн Африки і Близького Сходу.

Україна разом з партнерами обговорює можливість створення міжнародної місії для розблокування українського морського експорту та як перший крок вимагає від Росії відвести свої сили в морській акваторії навколо України та надати безпекові гарантії про ненапад.

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Росія натомість заявляє, що готова пропустити судна з українським зерном, "якщо Україна розмінує порти" та в обмін на зняття санкцій. США та Британія вже заявили, що не збираються розглядати такі поступки

Президент Франції Еммануель Макрон в останній розмові з президентом РФ Владіміром Путіним запропонував проголосувати в ООН резолюцію щодо зняття російської блокади з Одеси.

Зі свого боку самопроголошений президент Білорусі Александр Лукашенко заявив генсеку ООН, що готовий надати "зерновий коридор" через Білорусь до портів країн Балтії, якщо у цих портах дозволять завантажувати й білоруські товари.

Теми: Кулеба ДмитроПутінсільське господарствовійна
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