Зеленський вважає реальним візовий режим із Росією

Президент України Володимир Зеленський заявив, що має на сьогодні достатні можливості, щоб довести до позитивного результату ідею про запровадження візового режиму з РФ.

Джерело: глава держави, якого цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Вважаю, що це непогана ідея – запровадити візовий режим із РФ. І, по-друге, напевно, маю сьогодні достатньо можливостей, щоб довести це до позитивного для українців результату".

Що передувало: 26 травня президент Володимир Зеленський підтримав петицію про запровадження в Україні візового режиму для громадян Росії та доручив прем'єр-міністрові Денису Шмигалю опрацювати це питання.