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Зеленський вважає реальним візовий режим із Росією

Валентина РоманенкоПонеділок, 6 червня 2022, 17:17
Зеленський вважає реальним візовий режим із Росією
Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що має на сьогодні достатні можливості, щоб довести до позитивного результату ідею про запровадження візового режиму з РФ.

Джерело: глава держави, якого цитує "Інтерфакс-Україна"

Пряма мова: "Вважаю, що це непогана ідея – запровадити візовий режим із РФ. І, по-друге, напевно, маю сьогодні достатньо можливостей, щоб довести це до позитивного для українців результату".

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Що передувало: 26 травня президент Володимир Зеленський підтримав петицію про запровадження в Україні візового режиму для громадян Росії та доручив прем'єр-міністрові Денису Шмигалю опрацювати це питання.

Теми: РосіявізивійнаЗеленський
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