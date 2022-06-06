У Києві затримали чоловіків, які пересилали в РФ фото наслідків обстрілу

У Києві затримали трьох чоловіків, які фотографували наслідки руйнувань після ракетного обстрілу в Дарницькому районі у неділю.

Джерело: Патрульна поліція Києва

фото патрульної поліції

Дослівно: "Ще трьох зловмисників інспектори затримали того ж дня (у неділю – ред.) у Дарницькому районі, неподалік місця ранкового обстрілу.

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Затримані віком від 26 до 39 років фотографували руйнування, які завдали російські крилаті ракети та пересилали знімки на номер абонента російського оператора.

Усіх затриманих патрульні передали слідчо-оперативній групі".

Деталі: Крім того, на одному з блокпостів в Оболонському районі Києва у неділю в міжміському автобусі затримали 54-річного чоловіка, який, імовірно, є учасником незаконних збройних формувань на сході країни.

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"Чоловік помітно нервував та постійно плутався у своїй особистій інформації. А також не зміг навіть чітко назвати своє ім'я та адресу проживання. Патрульні спільно з прикордонниками встановили особу чоловіка", – зазначили в поліції.

Що передувало: 5 червня близько 6 ранку на Лівому березі Києва пролунало 5 вибухів, столичний голова Віталій Кличко повідомив про ракетні удари по об’єктах інфраструктури у Дарницькому та Дніпровському районах міста.

В "Укрзалізниці" підтвердили, що війська РФ у неділю вдарили по Дарницькому вагоноремонтному заводу (4 ракети), але наголосили - жодних "танків", про які говорить російська пропаганда, там немає. Увечері "Укрзалізниця" показала журналістам наслідки ракетного удару по ДВРЗ.