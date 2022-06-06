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У Києві затримали чоловіків, які пересилали в РФ фото наслідків обстрілу

Катерина ТищенкоПонеділок, 6 червня 2022, 22:49
фото поліції

У Києві затримали трьох чоловіків, які фотографували наслідки руйнувань після ракетного обстрілу в Дарницькому районі у неділю.

Джерело: Патрульна поліція Києва

 
фото патрульної поліції

Дослівно: "Ще трьох зловмисників інспектори затримали того ж дня (у неділю – ред.) у Дарницькому районі, неподалік місця ранкового обстрілу.

Затримані віком від 26 до 39 років фотографували руйнування, які завдали російські крилаті ракети та пересилали знімки на номер абонента російського оператора.

Усіх затриманих патрульні передали слідчо-оперативній групі".

 

Деталі: Крім того, на одному з блокпостів в Оболонському районі Києва у неділю в міжміському автобусі затримали 54-річного чоловіка, який, імовірно, є учасником незаконних збройних формувань на сході країни.

"Чоловік помітно нервував та постійно плутався у своїй особистій інформації. А також не зміг навіть чітко назвати своє ім'я та адресу проживання. Патрульні спільно з прикордонниками встановили особу чоловіка", – зазначили в поліції.

ВІДЕО ДНЯ

Що передувало: 5 червня близько 6 ранку на Лівому березі Києва пролунало 5 вибухів, столичний голова Віталій Кличко повідомив про ракетні удари по об’єктах інфраструктури у Дарницькому та Дніпровському районах міста.

В "Укрзалізниці" підтвердили, що війська РФ у неділю вдарили по Дарницькому вагоноремонтному заводу (4 ракети), але наголосили - жодних "танків", про які говорить російська пропаганда, там немає. Увечері "Укрзалізниця" показала журналістам наслідки ракетного удару по ДВРЗ.

Теми: КиївполіціяРосіявійна
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