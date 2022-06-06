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За добу росіяни вбили 4 мирних мешканців Донецької області

Мазуренко Альона Понеділок, 6 червня 2022, 23:35

У понеділок в Донецькій області внаслідок військових дій РФ загинули 4 мирних мешканців, 7 дістали поранення.

Джерело: голова Донецької ОВА Павло Кириленко у Telegram

Дослівно: "За 6 червня росіяни вбили 4 мирних жителів Донеччини: 2 у Нью-Йорку, 1 у Часовому Ярі та 1 у Пісках. Ще 7 людей отримали поранення.

Також вдалося уточнити інформацію щодо 1 загиблого у Лимані та 2 поранених у Лиманській громаді.

Крім того, у Костянтинівці зареєстровано 4 цивільних, які отримали поранення на Луганщині".

Деталі: Кириленко традиційно нагадав, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Теми: Донецька областьвійнаокупаціяРосія
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