У Києві вже зареєстрували близько 66 тисяч переселенців

Станом на 7 червня у столиці зареєстровано близько 66 тисяч внутрішньо переміщених осіб, які залишили свій дім через напад Росії на Україну, серед них понад 9 600 дітей.

Джерело: сайт Київської адміністрації з посиланням на першого заступника голови КМДА Миколу Поворозника



Пряма мова Поворозника: "У столиці найбільше переміщених осіб із Донецької, Луганської та Київської областей. Зокрема, з Маріуполя переселилися близько 15 тисяч осіб. Найбільше переселенців зареєстровано в Святошинському, Деснянському та Дарницькому районах".

Деталі: За словами чиновника, вимушені переселенці можуть отримати психологічну та юридичну допомогу в міських хабах "VcentriHub".

Реклама:

Передісторія: