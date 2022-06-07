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У Києві вже зареєстрували близько 66 тисяч переселенців

Ірина БалачукВівторок, 7 червня 2022, 10:33
У Києві вже зареєстрували близько 66 тисяч переселенців
Переселенці. Фото ДСНС

Станом на 7 червня у столиці зареєстровано близько 66 тисяч внутрішньо переміщених осіб, які залишили свій дім через напад Росії на Україну, серед них понад 9 600 дітей.  

Джерело: сайт Київської адміністрації з посиланням на першого заступника голови КМДА Миколу Поворозника

Пряма мова Поворозника: "У столиці найбільше переміщених осіб із Донецької, Луганської та Київської областей. Зокрема, з Маріуполя переселилися близько 15 тисяч осіб. Найбільше переселенців зареєстровано в Святошинському, Деснянському та Дарницькому районах".

Деталі: За словами чиновника, вимушені переселенці можуть отримати психологічну та юридичну допомогу в міських хабах "VcentriHub".

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Теми: Київвійнапереселенці
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