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ЄС передав українським правоохоронцям 90 авто на майже 2 млн євро

"Європейська правда"Вівторок, 7 червня 2022, 11:00

Європейський Союз завершив поставку 90 автомобілів органам системи внутрішніх справ та Офісу генерального прокурора України на загальну вартість у майже 2 млн євро.

Про це повідомила пресслужба представництва ЄС в Україні, пише "Європейська правда".

Автомобілі було закуплено в межах програми "Підтримка реформ у галузі верховенства права в Україні у сферах діяльності поліції, прокуратури та належного врядування" (ПРАВО-Поліція) яку реалізує ЮНОПС за фінансової підтримки ЄС в тісній співпраці з Консультативною місією ЄС в Україні (КМЄС).

Це наразі найбільша поставка, реалізована завдяки застосуванню екстрених процедур закупівлі у межах програми "ПРАВО-Поліція" після повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

"Те, що ми зараз тут і маємо змогу передати ці 90 автомобілів – чергове свідчення нашої рішучої підтримки українських партнерів. Ми продовжуватимемо надавати практичну допомогу та залишатимемось надійним союзником у ці непрості часи", – зазначив Удо Моллер, керівник операційного департаменту КМЄС. 

Загальна мета програми "ПРАВО-Поліція" - сприяти реформі системи верховенства права в Україні та впровадити передовий досвід ЄС та інших країн у цій галузі. 

Після початку повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну до планів програми "ПРАВО-Поліція" було внесено зміни – вона переорієнтувалась на надання екстреної допомоги правоохоронним органам, що сприятиме подальшому виконанню їхніх функцій із підтримання безпеки та правопорядку на благо громадян України. 

ВІДЕО ДНЯ

Протягом кількох місяців після 24 лютого 2022 року українські правоохоронці отримають засоби пересування та комунікації, а також захисне спорядження загальною вартістю понад 8 млн євро.        

Теми: транспорт
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