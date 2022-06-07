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СБУ: окупанти намагаються укласти фіктивні шлюби, щоб утекти з війни

Валентина РоманенкоВівторок, 7 червня 2022, 11:39
СБУ: окупанти намагаються укласти фіктивні шлюби, щоб утекти з війни

Російські окупанти намагаються втекти з війни в Україні за новою схемою - укласти фіктивні шлюби.

Джерело: пресцентр Служби безпеки України, який оприлюднив нове перехоплення розмов загарбників

Долівно: Найвигадливіші з них відпрошуються у командирів, щоб нібито встигнути на власне весілля.

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 "Я уже, бл*дь, подруге там одной говорил: "Пойди, заявление подай в ЗАГС". Я об этом скажу тут. Бл*дь, нам сказали: "Ни*уя, не вариант". Такие вот дела…" – розповідає окупант своєму знайомому".

Деталі: За його словами, через значну кількість тих, хто відмовляється воювати, в армії РФ значно посилили контроль. Тож тепер вони можуть повернутися додому лише у трьох випадках: поранення, смерть самого окупанта або ж близького родича.

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Варіант з фіктивним шлюбом, який би оригінальним він не був, для цього вояки не склався, резюмує СБУ.

Теми: СБУвійна
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