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У Києві затримали шахрая, який видурював у волонтерів гроші на пальне

Валентина РоманенкоВівторок, 7 червня 2022, 16:18

У Голосіївському районі столиці викрили чоловіка, який обіцяв допомогти волонтрським організаціям із закупівлею палива, а натомість привласнив їхні кошти.

Джерело: Київська міська прокуратура, столична поліція

Деталі: За даними слідства, 36-річний мешканець Полтавщини, який тимчасово проживав у Києві, у травні 2022 року під приводом забезпечення та доставки палива особам, у тому числі тим, які займаються волонтерською діяльністю, брав у них кошти, однак свої зобов’язання не виконував і гроші не повертав.

При цьому зловмисник зобов’язувався придбати та доставити потерпілим пальне за зниженою, начебто оптовою, ціною в кількості від 100 до 900 літрів як дизельного пального так і бензину.

 

За такою схемою протягом травня 2022 року зловмисник ошукав чотирьох осіб, двоє з яких є волонтерами.

Слідчі повідомили затриманому про підозру у шахрайстві.

Наразі суд обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту.

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Фігуранту загрожує до трьох років тюремного ув’язнення.

Встановлюються інші можливі потерпілі. Окрім цього, перевіряється причетність чоловіка на скоєння аналогічних злочинів на території столиці.

Теми: Київполіціяпрокуратура
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