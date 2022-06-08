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Російських десантників, які більше не хочуть воювати, повертають із Луганщини в РФ – Генштаб 

Олена РощінаСереда, 8 червня 2022, 08:34

Генштаб Збройних сил України заявляє, що російських десантників, які відмовилися брати участь у боях у Луганській області, відправляють назад у Росію. 

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у зведенні на ранок 8 червня

Дослівно: "Особовий склад противника деморалізований.

За наявною інформацією, у підрозділах зі складу 106-ї та 76-ї повітряно-десантних дивізій військовослужбовців, які відмовились від подальшої участі у бойових діях, повертають з Луганської області на територію РФ".

Цьому передувало :Американський Інститут вивчення війни вважає, що примусова мобілізація у так званих "ДНР" і "ЛНР" (ОРДЛО), а також цензура інформації про загиблих військовослужбовців посилюють напругу в Росії.

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Теми: війнаЛуганська областьРосія
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