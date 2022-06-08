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Білоруси тренуються створювати ударні угруповання – Генштаб ЗСУ

Олена РощінаСереда, 8 червня 2022, 08:41

Білоруські військові будуть до 11 червня тренуватися створювати ударні угруповання та вантажити їх для відправки поблизу кордону України. 

Джерело: Генеральний штаб ЗСУ у зведенні на ранок 8 червня

Дослівно: "На Волинському та Поліському напрямках, за планом проведення перевірки, до 11 червня 2022 року в Збройних силах Республіки Білорусь відпрацьовуються питання створення ударних угруповань на одному з напрямків та перевірка готовності транспортної інфраструктури до перевезення підрозділів.

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Теми: Білорусьвійна
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