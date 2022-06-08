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Україна арештувала активи близького до Путіна виробника бетону

"Українська правда"Середа, 8 червня 2022, 10:37

Подільська окружна прокуратурою Києва спільно з поліцією та СБУ арештували та передали в управління АРМА активи підприємства – резидента Росії на суму 2 млрд гривень.

Джерело: пресслужби Офісу ГПУ, СБУ

Дослівно: "Встановлено, що на території столичного регіону здійснює діяльність підприємство, яке виготовляє вироби з бетону, газобетону, а також постачає бетоноконструкції для будівництва житлових та промислових об’єктів. Кінцевим власником цього підприємства є громадянин РФ, який входить до найближчого оточення президента РФ".

Деталі: СБУ встановила, що основний власник є спонсором передвиборчої кампанії провладної партії РФ. До того ж – будує житло для співробітників ФСБ та російської армії.

Щоб уникнути міжнародних санкцій та постачати товар на тимчасово окуповані території України, керівництво компанії здійснило ребрендинг торгової марки, але безрезультатно.

Під час слідства було арештовано корпоративні права цього підприємства у вигляді статутного капіталу в розмірі понад 437 млн грн, нерухоме та рухоме майно орієнтованою вартістю 1,5 млрд грн, грошові кошти на рахунках на загальну суму понад 104 млн грн. Наразі це майно передано в управління АРМА.

Теми: ПутінпрокуратураКиїв
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