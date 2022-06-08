Пєсков заявив, що зустріч Путіна та Зеленського зараз неможлива

У Кремлі кажуть, що зустріч президента Росії Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського зараз неможливо підготувати.

Джерело речник Путіна Дмитро Пєсков, радіо "Маяк"

Пряма мова Пєскова: "Наша позиція добре відома. Будь-яка зустріч на найвищому рівні має бути результативною та добре підготовленою.

Ми знаємо, що українська сторона вийшла із переговорного треку. Тому зараз не доводиться говорити про можливість підготувати таку зустріч у верхах".

Чому це важливо: Володимир Зеленський переконаний, що лише Володимир Путін може припинити війну Росії проти України, український президент не раз пропонував російському лідеру зустріч – але Путін відмовлявся.

"Неможливість" провести зустріч, вочевидь, пов’язана з тим, що Путін не готовий відмовитися від своїх загарбницьких намірів попри втрати Росії у війні і намагається захопити якомога більше українських територій, аби "приєднати" їх до РФ.

Для України переговори зараз фактично позбавлені сенсу, бо Росія не збирається відводити війська, домагається від України територіальних поступок та відмови від обраного геополітичного курсу, а про захоплені Крим та Донбас навіть говорити відмовляється.

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Україна прагне звільнити хоча б окуповані після 24 лютого території Херсонської, Запорізької, Харківської областей, а Росія стверджує, що вона на півдні України – "назавжди", і мріє про сухопутний шлях із РФ до Криму. І ні в кого не може бути "відчуття перемоги" зараз.

17 травня сторони констатували, що переговори навіть на рівні делегації "на паузі", а українська влада почала готувати суспільство до думки, що війна триватиме щонайменше до кінця року.