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Пєсков заявив, що зустріч Путіна та Зеленського зараз неможлива

Олена РощінаСереда, 8 червня 2022, 14:07
Пєсков заявив, що зустріч Путіна та Зеленського зараз неможлива
Путін і Пєсков, фото з "Коммерсант"

У Кремлі кажуть, що зустріч президента Росії Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського зараз неможливо підготувати.

Джерело речник Путіна Дмитро Пєсков, радіо "Маяк"

Пряма мова Пєскова: "Наша позиція добре відома. Будь-яка зустріч на найвищому рівні має бути результативною та добре підготовленою.

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Ми знаємо, що українська сторона вийшла із переговорного треку. Тому зараз не доводиться говорити про можливість підготувати таку зустріч у верхах".

Чому це важливо: Володимир Зеленський переконаний, що лише Володимир Путін може припинити війну Росії проти України, український президент не раз пропонував російському лідеру зустріч – але Путін відмовлявся. 

"Неможливість" провести зустріч, вочевидь, пов’язана з тим, що Путін не готовий відмовитися від своїх загарбницьких намірів попри втрати Росії у війні і намагається захопити якомога більше українських територій, аби "приєднати" їх до РФ.

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Для України переговори зараз фактично позбавлені сенсу, бо Росія не збирається відводити війська, домагається від України територіальних поступок та відмови від обраного геополітичного курсу, а про захоплені Крим та Донбас навіть говорити відмовляється. 

Україна прагне звільнити хоча б окуповані після 24 лютого території Херсонської, Запорізької, Харківської областей, а Росія стверджує, що вона на півдні України – "назавжди", і мріє про сухопутний шлях із РФ до Криму. І ні в кого не може бути "відчуття перемоги" зараз.

17 травня сторони констатували, що переговори навіть на рівні делегації "на паузі",  а українська влада почала готувати суспільство до думки, що війна триватиме щонайменше до кінця року.

Теми: РосіяпереговориПутінЗеленський
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