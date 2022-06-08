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Байден відвідає зустрічі G7 та НАТО наприкінці червня: у фокусі - війна в Україні

"Європейська правда"Середа, 8 червня 2022, 16:33

Президент США Джо Байден наприкінці червня  планує відправитися до Європи для участі у саміті лідерів "Групи семи" (G7) та саміті НАТО.

Про це повідомила прессекретар Білого дому Карін Жан-П'єр, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Hill.

Війна Росії в Україні, яка триває вже четвертий місяць, займатиме важливе місце на порядку денному обох зустрічей.

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"Президент та лідери "Групи семи" обговорять низку найбільш актуальних глобальних питань, у тому числі непохитну підтримку G7 демократичної, суверенної та процвітаючої України, економічну та демократичну стійкість, подолання кліматичної кризи, розвиток інфраструктури, глобальну безпеку в галузі охорони здоров'я та і енергетичну кризу, спричинену агресивною війною Росії", - заявила Карін Жан-П'єр.

Саміт G7 відбудеться у замку Ельмау на півдні Німеччини. Пізніше Байден вирушить до Мадриду на зустріч лідерів держав НАТО.

"Лідери країн-союзників схвалять нову Стратегічну концепцію, яка спрямовуватиме трансформацію НАТО протягом наступного десятиліття", - зазначила речниця Білого дому.

ВІДЕО ДНЯ

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба визнав, що не чекає позитивних для України рішень на саміті НАТО, який відбудеться у Мадриді 28-30 червня.

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Теми: БайденG7НАТОУкраїна
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