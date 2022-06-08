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Наїзд авто на натовп у Берліні: постраждали 14 дітей, загинула їхня вчителька

"Європейська правда"Середа, 8 червня 2022, 21:18

Унаслідок наїзду авто на натовп людей у Берліні в середу вранці постраждали 14 дітей, загиблим виявилася їхня учителька.

Про це поліція Берліна повідомила Sky News, пише "Європейська правда".

Зазначається, що постраждалі діти приїхали з німецької землі Гессе, а вчителька загинула на місці. У поліції уточнили, що сім’ї травмованих і загиблих повідомили про те, що сталося.

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Як повідомлялося, на берлінській площі Брайтшайдплац біля Меморіальної церкви кайзера Вільгельма авто Renault в’їхало в натовп людей.

Водія автомобіля, 29-річного чоловіка з громадянством Вірменії та Азербайджану, затримали. Очевидці стверджували, що він намагався втекти з місця події, але його зупинили й передали поліції.

За даними Bild, в авто чоловіка начебто знайшли записку з поясненням його дій. Це нібито вказує на умисність дій затриманого.

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Правоохоронці поки не підтверджували мотивів наїзду чоловіка на людей.

У 2016 році на цьому місці терорист Аніс Амрі в'їхав на викраденій вантажівці у Берлінський різдвяний ярмарок. У результаті 12 людей загинули і пів сотні були поранені.

Теми: НімеччинаДТПнадзвичайна подія
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