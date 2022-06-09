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Президент Польщі: частині німецького бізнесу байдуже, що відбувається з Україною

"Європейська правда"Четвер, 9 червня 2022, 08:21

Президент Польщі розкритикував німецький бізнес за прагнення продовжувати справи з Росією попри її вторгнення в Україну.

Про це він заявив в інтерв’ю німецькому виданню Bild.

"Вибачте, можливо, деякі люди в Німеччині образяться: частині німецького бізнесу байдуже, що відбувається з Україною, що відбувається з Польщею. Кажуть: ми хочемо робити бізнес, заробляти гроші. Ви можете вести бізнес з Росією, ми хочемо продавати свою продукцію. Ми хочемо купувати дешевий газ і імпортувати нафту", - сказав Дуда.

"Можливо, німецька економіка не вірить, що російська армія змогла б знову відсвяткувати велику перемогу в Берліні та окупувати частину Німеччини. Ми в Польщі знаємо, що це можливо. І тому для нас немає бізнесу як раніше. І тому ми закликаємо світ і Європу, щоб з Росією більше не було звичайного бізнесу", - додав польський президент.

Він прямо не став критикувати канцлера Олафа Шольца, який відмовляється приїхати в Україну, і додав, що сам буде робити все необхідне для підтримки України.

"Ми, як поляки, дуже добре розуміємо ситуацію. Про ведення бізнесу з Росією ніхто не говорить ні слова, оскільки нам знову може загрожувати, що російська армія знову буде тут. Тобто смерть, розстріл, відправка в Сибір. Ми добре знаємо, що означає потенційне вторгнення Росії. Тому ми не можемо дозволити цьому зайти так далеко. Ми повинні створити таку військову силу в Польщі, щоб ми могли захищатися в разі нападу. Ми всі повинні будувати союзи", - сказав Дуда.

Нагадаємо, президент Польщі в середу розпочав турне країнами Південної Європи, щоб переконати їх підтримати надання статусу кандидата на членство в ЄС для України.

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Потім глава Польщі вирушить до Румунії для участі в саміті "Бухарестської дев’ятки".

Теми: ПольщавійнаУкраїна
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