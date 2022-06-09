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Ердоган заявив, що не пустить Швецію і Фінляндію в НАТО, тому що у них в парламентах терористи

"Європейська правда"Четвер, 9 червня 2022, 12:14

Туреччина не дозволить вступити в НАТО країнам Північної Європи, "поки терористи присутні в їхніх парламентах".

Про це заявив президент Реджеп Тайїп Ердоган на спільній пресконференції з президентом Венесуели Ніколасом Мадуро, пише "Європейська правда" з посиланням на Hurriyet.

"Як ви всі знаєте, на даний момент Швеція є країною, в якій розповсюджується терористична організація PKK/YPG/PYD. Навіть у їхніх парламентах є терористи", – сказав Ердоган.

"Поки ці терористи залишаються у парламентах, і поки терористичні організації продовжують проводити демонстрації із зображеннями ватажків терористів на вулицях Стокгольма, і поки вони роблять це під захистом шведської поліції, і поки шведське державне телебачення продовжує транслювати інтерв’ю з лідерами терористів, ми не можемо сказати їм: "Вперед, будь ласка, приєднуйтесь до НАТО", – додав турецький президент.

Те ж саме стосується і Фінляндії, сказав Ердоган, зазначивши, що ця країна також "займається багатьма подібними видами діяльності, на жаль".

Напередодні президент Фінляндії Саулі Нііністьо заявив, що турецький лідер Реджеп Таїп Ердоган запевнив його в підтримці вступу країни до НАТО до подання заявки на членство.

Нагадаємо, 18 травня Фінляндія та Швеція разом подали заявки на вступ до НАТО, запустивши процедуру набуття членства. 

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Для цього має дати згоду кожна з 30 країн-членів НАТО. Лише Туреччина виступає проти, формально пояснюючи це позицією Швеції та Фінляндії щодо курдських організацій і турецької опозиції та ембарго на експорт зброї. 

Реальною причиною такої позиції може бути сподівання президента Туреччини добитися певних рішень від США у питанні продажу сучасних винищувачів і санкцій, які наклали на Туреччину за купівлю російських систем С-400. 

Детальніше про це - у статті: А Ердоган проти: навіщо Туреччині блокувати розширення НАТО.

Теми: ЕрдоганНАТОШвеціяФінляндія
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