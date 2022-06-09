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Ненадання Україні статусу кандидата буде перемогою Путіна - ексрадниця глави дипломатії ЄС

"Європейська правда"Четвер, 9 червня 2022, 12:47

Колишня радниця ексглави дипломатії ЄС Федеріки Могеріні та чинного топ-дипломата Жозепа Борреля Наталі Точчі вважає, що Європейський Союз повинен надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС - в іншому разі блок допустить грубу помилку, що стане перемогою Путіна.

Про це Точчі пише у своєму аналізі, який стосується України та Молдови, повідомляє "Європейська правда".

Точчі підкреслює, що Європейська рада наприкінці червня має визнати Україну, а також Молдову кандидатом у члени ЄС. 

"Зробити це буде стратегічною перемогою, а не зробити - грубою помилкою. Пошук вигадок (наприклад, статус потенційного кандидата) означатиме останнє", - вважає Точчі, італійський політолог та експерт з міжнародних відносин.

Вона наголошує, що надання Україні кандидатського статусу є ключовим з точки зору символізму, але самого символізму замало. Україні також мають бути надані конкретні переваги у короткостроковій перспективі, такі як вступ до Європейської економічної зони.

"Відмова від кандидатства (або пропозиція порожньої альтернативи статусу потенційного кандидата) стане символічним фіаско для України та ЄС, а також приголомшливою символічною перемогою для Путіна. 

Поряд із визнанням повного статусу кандидата не менш важливою є необхідність супроводжувати процес приєднання конкретними перевагами у короткостроковій перспективі. Тут не потрібно винаходити велосипед через поняття європейської політичної та геополітичної спільнот.

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Існують конкретні формули, такі як Європейська економічна зона, які довели свою ефективність як сходинки до повноправного членства в ЄС. Війна в Україні дає змогу відродити розширення", - вважає Наталі Точчі, додаючи, що процес розширення ЄС на Західні Балкани повинен бути відновлений завдяки заявкам нових країн на членство.

Точчі заявляє, що пропозиція від ЄС для України чіткого і конкретного шляху до членства в ЄС є імперативом не лише для припинення війни, а й для того, щоб вона не вибухнула знову в майбутньому.

Як відомо, наступного тижня очікується висновок Єврокомісії щодо заявок на вступ до ЄС України, Грузії та Молдови. Червневий саміт Євроради відбудеться 23-24 червня. 

Дивіться також: Україна - кандидат на членство в ЄС? Головні виклики та перепони до нового статусу.

Теми: ЄвропаПутінЄС
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