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Ненадання Україні статусу кандидата буде перемогою Путіна - ексрадниця глави дипломатії ЄС

"Європейська правда"Четвер, 9 червня 2022, 12:47

Колишня радниця ексглави дипломатії ЄС Федеріки Могеріні та чинного топ-дипломата Жозепа Борреля Наталі Точчі вважає, що Європейський Союз повинен надати Україні статус кандидата на вступ до ЄС - в іншому разі блок допустить грубу помилку, що стане перемогою Путіна.

Про це Точчі пише у своєму аналізі, який стосується України та Молдови, повідомляє "Європейська правда".

Точчі підкреслює, що Європейська рада наприкінці червня має визнати Україну, а також Молдову кандидатом у члени ЄС. 

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"Зробити це буде стратегічною перемогою, а не зробити - грубою помилкою. Пошук вигадок (наприклад, статус потенційного кандидата) означатиме останнє", - вважає Точчі, італійський політолог та експерт з міжнародних відносин.

Вона наголошує, що надання Україні кандидатського статусу є ключовим з точки зору символізму, але самого символізму замало. Україні також мають бути надані конкретні переваги у короткостроковій перспективі, такі як вступ до Європейської економічної зони.

"Відмова від кандидатства (або пропозиція порожньої альтернативи статусу потенційного кандидата) стане символічним фіаско для України та ЄС, а також приголомшливою символічною перемогою для Путіна. 

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Поряд із визнанням повного статусу кандидата не менш важливою є необхідність супроводжувати процес приєднання конкретними перевагами у короткостроковій перспективі. Тут не потрібно винаходити велосипед через поняття європейської політичної та геополітичної спільнот.

Існують конкретні формули, такі як Європейська економічна зона, які довели свою ефективність як сходинки до повноправного членства в ЄС. Війна в Україні дає змогу відродити розширення", - вважає Наталі Точчі, додаючи, що процес розширення ЄС на Західні Балкани повинен бути відновлений завдяки заявкам нових країн на членство.

Точчі заявляє, що пропозиція від ЄС для України чіткого і конкретного шляху до членства в ЄС є імперативом не лише для припинення війни, а й для того, щоб вона не вибухнула знову в майбутньому.

Як відомо, наступного тижня очікується висновок Єврокомісії щодо заявок на вступ до ЄС України, Грузії та Молдови. Червневий саміт Євроради відбудеться 23-24 червня. 

Дивіться також: Україна - кандидат на членство в ЄС? Головні виклики та перепони до нового статусу.

Теми: ЄвропаПутінЄС
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