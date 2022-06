"Мешканці пройшли через пекло": посол Британії відвідала Бучу

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс відвідала Бучу, зруйновану російськими військами.

Про це вона написала у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Я відвідала Бучу сьогодні. Мешканці пройшли через пекло. Я відвідала братську могилу. Розмовляла з батьками та дітьми. Діти говорили про сирени та стрілянину. Обговорили відновлення з мером. І справедливість із прокурорами. Пишаюся, що британська гуманітарна підтримка допомагає", - йдеться у повідомленні.

I visited Bucha today. Residents have been through hell. I visited a mass grave. Talked with parents and children. Kids talked of sirens and shootings. Discussed renewal with the mayor. And justice with the prosecutors. Proud 🇬🇧 humanitarian assistance is helping. pic.twitter.com/WQn1lfzjaI