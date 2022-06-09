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"Мешканці пройшли через пекло": посол Британії відвідала Бучу

"Європейська правда"Четвер, 9 червня 2022, 13:44

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс відвідала Бучу, зруйновану російськими військами.

Про це вона написала у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Я відвідала Бучу сьогодні. Мешканці пройшли через пекло. Я відвідала братську могилу. Розмовляла з батьками та дітьми. Діти говорили про сирени та стрілянину. Обговорили відновлення з мером. І справедливість із прокурорами. Пишаюся, що британська гуманітарна підтримка допомагає", - йдеться у повідомленні.

Два дні тому посол США Бріджит Брінк відвідала звільнені після російської окупації Ірпінь та Бучу. Перед цим  Брінк відвідала аеропорт Гостомеля та Бородянку.

Нещодавно Бучу також відвідували глава МЗС Франції Катрін Колонна та прем'єрка Фінляндії Санна Марін.

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Теми: Буча
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