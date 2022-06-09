"Мешканці пройшли через пекло": посол Британії відвідала Бучу

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс відвідала Бучу, зруйновану російськими військами.

Про це вона написала у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Я відвідала Бучу сьогодні. Мешканці пройшли через пекло. Я відвідала братську могилу. Розмовляла з батьками та дітьми. Діти говорили про сирени та стрілянину. Обговорили відновлення з мером. І справедливість із прокурорами. Пишаюся, що британська гуманітарна підтримка допомагає", - йдеться у повідомленні.

Реклама:

I visited Bucha today. Residents have been through hell. I visited a mass grave. Talked with parents and children. Kids talked of sirens and shootings. Discussed renewal with the mayor. And justice with the prosecutors. Proud 🇬🇧 humanitarian assistance is helping. pic.twitter.com/WQn1lfzjaI — Melinda Simmons (@MelSimmonsFCDO) June 9, 2022

Два дні тому посол США Бріджит Брінк відвідала звільнені після російської окупації Ірпінь та Бучу. Перед цим Брінк відвідала аеропорт Гостомеля та Бородянку.

ВІДЕО ДНЯ

Нещодавно Бучу також відвідували глава МЗС Франції Катрін Колонна та прем'єрка Фінляндії Санна Марін.