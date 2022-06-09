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"Мешканці пройшли через пекло": посол Британії відвідала Бучу

"Європейська правда"Четвер, 9 червня 2022, 13:44

Посол Великої Британії в Україні Мелінда Сіммонс відвідала Бучу, зруйновану російськими військами.

Про це вона написала у Twitter, повідомляє "Європейська правда".

"Я відвідала Бучу сьогодні. Мешканці пройшли через пекло. Я відвідала братську могилу. Розмовляла з батьками та дітьми. Діти говорили про сирени та стрілянину. Обговорили відновлення з мером. І справедливість із прокурорами. Пишаюся, що британська гуманітарна підтримка допомагає", - йдеться у повідомленні.

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Два дні тому посол США Бріджит Брінк відвідала звільнені після російської окупації Ірпінь та Бучу. Перед цим  Брінк відвідала аеропорт Гостомеля та Бородянку.

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Нещодавно Бучу також відвідували глава МЗС Франції Катрін Колонна та прем'єрка Фінляндії Санна Марін.

Теми: Буча
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