У Кремлі роблять вигляд, що їм невідома подальша доля захисників "Азовсталі"
Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що в Кремлі не мають інформації щодо подальшої долі та будь-яких рішень з приводу українських військових, які вийшли з "Азовсталі".
Джерело: російський "Интерфакс"
Пряма мова Пєскова: "Я не можу відповісти на це питання (щодо подальшої долі українських захисників, – ред.), ми не маємо такої інформації".
Що передувало: За даними співрозмовників "Української правди" у розвідці, з "Азовсталі" вийшли 2 449 людей – і всі вони перебувають у смт Оленівка Донецької області (ОРДО), хоча російські ЗМІ заявляли про етапування частини військовополонених до Росії.
За даними джерел УП, домовленості з росіянами були такими: бійці повинні залишитися живими, жодних тортур, окреме компактне утримання бійців з "Азовсталі" і підготовка їх до обміну..
Знати більше: "Острів надії". Як вийшли і що зараз із захисниками "Азовсталі"
Обличчя "Азов.Сталі". Історії про захисників Маріуполя
Командир "Азова" Денис Прокопенко (Редіс): Ми зробили все можливе та неможливе, аби відтягнути на себе переважаючі сили противника
Передісторія:
- Маріуполь був заблокований російськими військами 1 березня. З кінця квітня захисники Маріуполя були заблоковані на заводі "Азовсталь": це представники полку Нацгвардії "Азов", морські піхотинці, прикордонники, поліцейські. Вони просили світ про порятунок: морпіхи – про "екстракцію", "Азов" – про евакуацію поранених.
- Вихід захисників Маріуполя на підконтрольну росіянам територію відбувався 16-20 травня. За твердженням російської сторони, з підземель "Азовсталі" вийшли 2 439 бійців. Представники "Червоного хреста" реєстрували українських захисників як військовополонених.
- У Генштабі ЗСУ заявляли, що гарнізон "Маріуполь" виконав бойове завдання і командирам дано наказ зберегти життя особового складу. У Міноборони пояснили, що немає іншого варіанту порятунку захисників з "Азовсталі", окрім як вийти до противника.
- Росіяни та їхні спільники з ОРДЛО погрожують бійцям "Азова" судилищем. Про обмін полоненими поки не йдеться попри домовленості. Проте Україна отримала тіла загиблих захисників Маріуполя.
- 2 червня Україна та Росія провели обмін тілами загиблих військових за формулою "160 на 160", нібито серед них були тіла щонайменше 52 бійців полку "Азов". 8 червня вдалося повернули ще 50 полеглих героїв, із них 37 – оборонці з "Азовсталі".