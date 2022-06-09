У Кремлі роблять вигляд, що їм невідома подальша доля захисників "Азовсталі"

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що в Кремлі не мають інформації щодо подальшої долі та будь-яких рішень з приводу українських військових, які вийшли з "Азовсталі".

Джерело: російський "Интерфакс"

Пряма мова Пєскова: "Я не можу відповісти на це питання (щодо подальшої долі українських захисників, – ред.), ми не маємо такої інформації".

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Що передувало: За даними співрозмовників "Української правди" у розвідці, з "Азовсталі" вийшли 2 449 людей – і всі вони перебувають у смт Оленівка Донецької області (ОРДО), хоча російські ЗМІ заявляли про етапування частини військовополонених до Росії.

За даними джерел УП, домовленості з росіянами були такими: бійці повинні залишитися живими, жодних тортур, окреме компактне утримання бійців з "Азовсталі" і підготовка їх до обміну..

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