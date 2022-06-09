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Київ покарав Мінськ за ракети по Україні

Роман ПетренкоЧетвер, 9 червня 2022, 15:54
Київ покарав Мінськ за ракети по Україні
кличко, фото кмда

Київрада 9 червня позбавила Мінськ статусу міста-побратима, повідомив мер столиці Віталій Кличко.

Джерело: Кличко у Telegram, Polsat news

Пряма мова Кличка: "Мінськ уже навряд чи можна назвати містом-побратимом Києва.

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Тож нам нічого не заважало ухвалити рішення про позбавлення такого статусу столиці Білорусі.

Країни, з території якої летіли ракети в українська міста та селища і відбувалося вторгнення російських військ до нашої держави".

Деталі: Тим часом влада Варшави визнала Кличка почесним громадянином міста.

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Довідково: Лукашенко з першої хвилини бере участь у війні. З Білорусі наступали російські військові та танки, щоночі звідти летять ракети.

Також Лукашенко неодноразово закликав Зеленського здатися, а також хотів брати участь у "переговорах" між Україною та Росією.

Нагадаємо: За участь у війні в Україні білорусам пропонують зарплатню в $1000-1500 на місяць, а також пільги на навчання у вишах РФ, повідомляє розвідка.

Теми: Віталій КличкоКМДА
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