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Ексвійськового підозрюють в махінаціях із продажем амуніції ЗСУ

Валентина РоманенкоЧетвер, 9 червня 2022, 15:57
фото поліції

Правоохоронці заявляють, що на Черкащині викрили ділка, який привласнив і продавав військову амуніцію, призначену для Збройних сил України.

Джерело: Служба безпеки України, поліція Черкащини

Дослівно СБУ: "За даними слідства, злочинну схему з продажу військової амуніції та спорядження організував колишній військовий, мешканець Умані. Ці категорії товарів виготовлялися на українських підприємствах виключно для потреб ЗСУ і були "не для продажу". 

Проте зловмисник незаконним шляхом налагодив зв’язки з виробничими цехами. І таким чином партія форми та захисного спорядження на загальну суму понад 2 млн грн. замість армії потрапила до нього".

Деталі: Поліція деталізує, що 1 червня до слідчих поліції Жашкова надійшла інформація, що уманчанин зберігає та займається збутом військової амуніції та спорядження одержаного злочинним шляхом.

Поліцейські  із СБівцями за санкцією прокурорів провели обшук у помешканні 48-річного чоловіка.

Під час обшуків у його домоволодінні та гаражі, обладнаному під склад, правоохоронці вилучили:

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  • понад 500 комплектів військової форми;
  • берці та інше взуття;
  • бафи, балаклави, головні убори;
  • маскувальні костюми та костюми хімічного захисту;
  • партію плитоносок та інше військове спорядження.

Чоловік продавав ці товари волонтерам, мобілізованим місцевим мешканцям, а також через онлайн-майданчики.  

Вказано, що вирішується питання про накладення арешту на майно та передачу його Збройним силам України.

Дії уманчанина кваліфікували за статтею 198 (Придбання, отримання, зберігання чи збут майна, одержаного кримінально протиправним шляхом) Кримінально кодексу України.

Санкція статті  передбачає арешт на строк до шести місяців або обмеження волі на строк до трьох років, або позбавлення волі на той самий строк.

Вказано, що наразі поліцейські збирають доказову базу для оголошення підозри зловмиснику.

Розслідування триває. 

Теми: СБУполіціяУмань
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