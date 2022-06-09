Європарламент закликав змінити процедуру ЄС щодо запровадження санкцій

У четвер Європарламент ухвалив резолюцію, в якій закликав Європейську раду погодитися розпочати процес перегляду договорів ЄС, у тому числі щоб змінити процедуру ухвалення рішень щодо санкцій.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу Європарламенту.

Зокрема, парламент закликав глав держав та урядів скликати конвенцію для перегляду договорів. Серед пропозицій для розгляду - скасування права вето під час ухвалення санкційних рішень в ЄС.

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"На тлі безлічі поточних та недавніх криз депутати Європарламенту використали свою прерогативу, щоб закликати до зміни договорів: для реформування процедур голосування в Раді для підвищення дієздатності Європейського Союзу, включаючи перехід від одностайності до голосування кваліфікованою більшістю в таких сферах, як санкції… та у надзвичайних ситуаціях", - сказано у рішенні.

Згідно з правилами ЄС, деякі рішення, наприклад з питань оподаткування чи зовнішньої політики, для схвалення вимагають одностайності держав-членів.Ця система означає, що одна країна може використовувати своє вето для блокування, затримки або пом’якшення європейських позицій.

У минулому вже лунали заклики до реформування цієї системи, зокрема, з боку Німеччини.

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Серед держав, які регулярно використовують своє право вето - Угорщина. Будапешт, зокрема, кілька тижнів блокував ухвалення шостого санкційного пакету проти Росії з нафтовим ембарго, доки не домігся вигідних для себе винятків.

Угорщина також заблокувала включення російського патріарха Кіріла у шостий санкційний пакет.