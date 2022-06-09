Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Європейський центробанк вперше з 2011 року підвищить відсоткову ставку

"Європейська правда"Четвер, 9 червня 2022, 17:03

Європейський центральний банк оголосив про підвищення відсоткової ставки, щоб зменшити зростання цін у єврозоні, вперше з 2011 року.

Про це йдеться у заяві банку у четвер, повідомляє "Європейська правда".

Підвищення складе 0,25 процентних пункти, як і очікувала більшість аналітиків, і відбудеться у липні. Наступне підвищення відбудеться у вересні.

Реклама:

Темпи підвищення залежатимуть від середньострокових інфляційних прогнозів, заявили у банку.

Підвищення відсоткових ставок відбудеться вперше з 2011 року і закриє довгу главу м'якої грошово-кредитної політики ЄЦБ.

Інфляція в єврозоні, на яку впливають війна в Україні, постійний дефіцит електроенергії та новий збій у ланцюжку поставок, досягла рекордних 8,1% у травні.

ВІДЕО ДНЯ

Це вчетверо перевищує річний цільовий показник у 2%, бажаний Центробанком.



Теми: економікаЄС
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW

відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері

Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

Усі новини...
економіка
ФДМ продав непрацюючий вапняковий кар’єр на Вінниччині: ставка зросла вп’ятеро
Російські АЗС стали збитковими
Monobank запустив міжнародну доставку карток у 180 країн
Останні новини
06:30
Заяви Путіна про небажання воювати з НАТО дуже схожі на ті, що були перед вторгненням в Україну − ISW
05:06
відео Автомобіль врізався у кортеж Байдена в Делавері
04:18
Північна Корея запустила другу балістичну ракету: на цей раз дальнього радіусу дії − Reuters
03:08
У Конгресі кажуть про позитивні зрушення у переговорах, які розблокують допомогу Україні − ЗМІ
01:26
Росіяни активізували пошук партизанів на окупованих територіях − Спротив
00:50
Ізраїль і ХАМАС готові до нового перемир’я для звільнення заручників − Reuters
23:48
Ізраїльська армія виявила найбільший тунель ХАМАС у Секторі Гази
23:23
Глава МЗС Франції знову приїхала до Ізраїлю
22:52
мапаВ Україні в понеділок невеликі дощі, подекуди вітряно
22:27
Зеленський: Днями Єврокомісія почне скринінг українського законодавства
Усі новини...
Реклама: