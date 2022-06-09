Архіви української діаспори свідчать, що російські окупанти повторюють політику більшовиків

Служба зовнішньої розвідки України поділилася архівними документами українських організацій в еміґрації про те, що російські окупанти на Херсонщині повторюють крок-у-крок політику більшовицької диктатури в 1930-х роках.

Джерело: сайт СЗР України з посиланням на відозву "Вищої Ради української еміґрації" 1930 року

Деталі: Відозву оприлюднила в червні 1930 року українська діаспора, отримуючи новини про насильницьку колективізацію українських селян, репресії та конфіскацію майна. За кілька років після цього відбулися події Голодомору 1932-1933 років, визнаного Україною та кількома країнами світу актом геноциду радянського режиму проти українців.

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Дослівно відозва: "Московський уряд не задовольняється нав’язуванням свого режиму, він розоряє економічно народ, який мав нещастя підпасти під його владу… Система насильницького продажу зерна, реквізиції… розорюють Україну.

…У нього (українського селянина) відбирають його худобу, його реманент, все його добро, набуте важкою працею упродовж багатьох років. Ці заходи, які розглядаються комуністами як тріумф їхньої доктрини, мають у кінцевому рахунку лише розорення селянства і поборення таким чином активного спротиву України проти московських окупантів… Грабунки супроводжуються небаченими досі терором і тисячними арештами, масовим висиланням до Сибіру і Соловків, смертними вироками. Найрішучіші із селян відповідають серйозним спротивом проти комуністів, інші ж, розгубившись, намагаються втікати до Польщі, Румунії…

Від імені величезної кількості українських емігрантів, розселених у Європі, ми звертаємося до цивілізованого світу і просимо не підтримувати нечесну радянську торгівлю, не купувати український хліб, вкритий кров’ю нашого селянства, не фінансувати окупаційну радянську владу в Україні…

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Не купуйте хліба, вкраденого в України. Припиніть торгівлю із Совєтами. Торгуючи із Совєтами, Ви підтримуєте російську окупаційну армію в Україні, Ви підтримуєте знищення, терор, голод, Ви допомагаєте поширенню злочинної пропаганди в усьому світі і сприяєте політичним замахам, спрямованим проти Вас самих, проти всесвітньої цивілізації".

Деталі: Примірник цієї відозви зберігають у Галузевому державному архіві СЗР.

У розвідці наголошують, що цей документ свідчить про столітню політику росіян з поневолення та пригнічення українського народу.

Скан-копія перекладу відозви фото: сайт сзру

Скан-копія перекладу російською мовою відозви фото: сайт сзру

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