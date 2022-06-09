Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Архіви української діаспори свідчать, що російські окупанти повторюють політику більшовиків

Денис КарловськийЧетвер, 9 червня 2022, 18:05
фото ілюстративне: getty images

Служба зовнішньої розвідки України поділилася архівними документами українських організацій в еміґрації про те, що російські окупанти на Херсонщині повторюють крок-у-крок політику більшовицької диктатури в 1930-х роках.

Джерело: сайт СЗР України з посиланням на відозву "Вищої Ради української еміґрації" 1930 року

Деталі: Відозву оприлюднила в червні 1930 року українська діаспора, отримуючи новини про насильницьку колективізацію українських селян, репресії та конфіскацію майна. За кілька років після цього відбулися події Голодомору 1932-1933 років, визнаного Україною та кількома країнами світу актом геноциду радянського режиму проти українців.

Дослівно відозва: "Московський уряд не задовольняється нав’язуванням свого режиму, він розоряє економічно народ, який мав нещастя підпасти під його владу… Система насильницького продажу зерна, реквізиції… розорюють Україну.

…У нього (українського селянина) відбирають його худобу, його реманент, все його добро, набуте важкою працею упродовж багатьох років. Ці заходи, які розглядаються комуністами як тріумф їхньої доктрини, мають у кінцевому рахунку лише розорення селянства і поборення таким чином активного спротиву України проти московських окупантів… Грабунки супроводжуються небаченими досі терором і тисячними арештами, масовим висиланням до Сибіру і Соловків, смертними вироками. Найрішучіші із селян відповідають серйозним спротивом проти комуністів, інші ж, розгубившись, намагаються втікати до Польщі, Румунії…

Від імені величезної кількості українських емігрантів, розселених у Європі, ми звертаємося до цивілізованого світу і просимо не підтримувати нечесну радянську торгівлю, не купувати український хліб, вкритий кров’ю нашого селянства, не фінансувати окупаційну радянську владу в Україні…

Не купуйте хліба, вкраденого в України. Припиніть торгівлю із Совєтами. Торгуючи із Совєтами, Ви підтримуєте російську окупаційну армію в Україні, Ви підтримуєте знищення, терор, голод, Ви допомагаєте поширенню злочинної пропаганди в усьому світі і сприяєте політичним замахам, спрямованим проти Вас самих, проти всесвітньої цивілізації".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: Примірник цієї відозви зберігають у Галузевому державному архіві СЗР. 

У розвідці наголошують, що цей документ свідчить про столітню політику росіян з поневолення та пригнічення українського народу.

Скан-копія перекладу відозви
Скан-копія перекладу відозви
фото: сайт сзру
Скан-копія перекладу російською мовою відозви
Скан-копія перекладу російською мовою відозви
фото: сайт сзру

Читайте також: Украв, вивіз, у Москву. Як окупанти намагаються продати крадене українське зерно іншим країнам

Передісторія: 

  • Міський голова Мелітополя Іван Федоров підтвердив, що російські загарбники вивозять вагонами зерно, вкрадене в українців. 
  • Деякі країни відмовляються приймати російські судна із вкраденим зерном.
  • Російський військовий флот блокує морські шляхи в Чорному морі й погрожує обстрілювати цивільні судна, через що кілька десятків мільйонів тонн пшениці заблоковані в українських портах. Російські дипломати домовляються без України, аби Туреччина допомогла вивезти це зерно.

Теми: РосіяокупаціякомунізмСРСР
Головне сьогодні

До 20 тисяч убитих: на Заході назвали нові дані про втрати росіян у війні з Україною

ВІДЕОЕксохоронець Медведчука "гіпнотизував" його, а відтак став нардепом – Bihus.Info 

Гайдай: росіяни вивезли з Сєвєродонецька бурятів, бо мруть як мухи

Глава МЗС Литви розповів, як патріарха Кирила викреслили із санкційного списку ЄС

Зеленський запровадив санкції проти Путіна, Пєскова й російських урядовців

відеоПутін знову прикинувся істориком: каже, що мусить "повертати території"

Усі новини...
Росія
Фінляндія змінить законодавство, щоб відгородитись від Росії
Ракету по Житомирщині запустили з боку Білорусі – ОВА
Кремль хоче об’єднати окуповані території в окремий федеральний округ РФ – ЗМІ
Останні новини
02:00
"Газпром" і ще десятки російських компаній переїдуть з ЄС до Туреччини – ЗМІ
01:15
ОК “Південь”: Росіяни укріплюються і мінують підступи до позицій, та в них нема ресурсів наступати
00:35
Мінагрополітики: Наступний врожай в Україні може скоротитися на 40%
23:56
ВІДЕОТіньової економіки більше не буде – Зеленський
23:35
Зеленський поговорив телефоном із Макроном: обговорили шлях України в ЄС 
23:24
Подоляк: Щодня гине 100-200 українських захисників
23:00
НБУ "надрукував" ще 70 мільярдів для бюджету
22:54
ФОТОПомер ілюстратор "Перцю" й "Тореадорів з Васюківки" Анатолій Василенко
22:45
У НАТО підтверджують, що запросять Зеленського на саміт у Мадриді
22:42
У Варшаві більше не буде центру польсько-російського порозуміння
Усі новини...