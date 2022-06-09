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Фінляндія змінить законодавство, щоб відгородитись від Росії

"Європейська правда"Четвер, 9 червня 2022, 18:48

Уряд Фінляндії планує внести поправки до прикордонного законодавства, щоб дозволити будівництво загороджень на східному кордоні з Росією.

Про це фінський уряд заявив у четвер, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Урядові поправки до закону включають пропозицію дозволити зосередити прийом заявок про надання притулку лише на певних пунктах в'їзду.

Відповідно до існуючих правил ЄС, мігранти мають право просити про притулок у будь-якому пункті в'їзду до країни-члена ЄС.

Поправки також дозволять будувати бар'єри, такі як огорожі, а також нові шляхи для полегшення патрулювання кордону з фінської сторони.

"Пізніше уряд ухвалить рішення про прикордонні загородження в критичних зонах на східному кордоні на основі оцінки прикордонної служби Фінляндії", - заявила міністр внутрішніх справ Кріста Мікконен.

Фінляндія має давню історію воєн із Росією, хоча в цей час вкрита лісом прикордонна зона між двома країнами позначена лише знаками та пластиковими смугами на більшій частині її 1300-кілометрової протяжності.

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Уряд Фінляндії поспішив посилити безпеку кордонів, оскільки він побоюється, що Росія може спробувати чинити тиск на Фінляндію, направивши до її кордонів осіб, які шукають притулку, як це вже відбувалось в Білорусі.

Раніше повідомлялося, що Фінляндія планує прикордонні загородження для зон підвищеного ризику та критичних зон – таких як пункти перетину кордону та території поряд із ними.

Теми: ФінляндіяРосія
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