Росіяни мали частковий успіх біля двох сіл на Донбасі – зведення Генштабу ЗСУ

Російські окупаційні війська мали частковий успіх при наступі в напрямках Комишувахи і Роти.

Джерело: вечірнє зведення Генерального штабу Збройних сил України за 9 червня

Дослівно: "Ворог має частковий успіх у напрямках на населені пункти Комишуваха та Роти.

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На північно-західній околиці населеного пункту Тошківка українські воїни успішно відбили ворожий штурм.

На Слов’янському напрямку ворог активних дій не проводив, намагається закріпитись на досягнутих рубежах. Основні зусилля противник зосереджує на поповненні запасів та перегрупуванні підрозділів. Здійснював артилерійські обстріли вздовж лінії зіткнення.

В районі населеного пункту Долина артилерійські підрозділи Сил оборони завдали вогневого ураження по скупченню особового складу та військової техніки ворога. Втрати противника уточнюються.

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На Сєвєродонецькому напрямку окупанти силами мотострілецьких підрозділів за підтримки артилерії вели штурмові дії в місті Сєвєродонецьк, успіху не мають, бойові дії тривають".

Деталі: На Бахмутському напрямку російські війська завдали ракетного удару по Краматорську. Поблизу Нагірного окупанти проводили повітряну розвідку, аби виявити маршрути висування та слабкі місця в лінії оборони українських підрозділів. Зокрема ворожі безпілотні літальні апарати фіксували в небі над Краматорськом і Покровськом.

На Миколаївщині й Херсонщині російські окупаційні війська проводять посилення оборонних рубежів, під прикриттям вогню реактивних систем залпового вогню й артилерії.

На північ від Харкова росіяни продовжують здійснювати вогневий вплив на підрозділи українських захисників.

На Чернігівщині та Сумщині тривають обстріли прикордонних районів із мінометів і стрілецької зброї з боку Росії. Також окупанти проводять розвідку безпілотниками.

На Лиманському, Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках без суттєвих змін.

Українська військова розвідка фіксує, що на північних кордонах України з Білоруссю продовжують перебувати підрозділи білоруської армії. На ротаційній основі білоруські військовослужбовці продовжують виконувати завдання з прикриття ділянок кордону в Брестській і Гомельській областях.

Місцевих мешканців не пускають до лісів у прикордонних районах, аби не допустити виявлення місця розташування білоруської військової техніки та особового складу.

Тривають заходи із вербування добровольців до так званого "народного ополчення" Білорусі. Місцевих мешканців кличуть до військових комісаріатів, де їх переконують у необхідності створення зазначених формувань.

Що було раніше: Станом на ранок 9 червня, російські окупанти втратили 31 700 військових, майже 1 400 танків, понад 3 400 бойових броньованих машин і більше 560 безпілотників.