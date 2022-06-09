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Маляр: запит армії на бронежилети за місяць зріс на 82%, а на шоломи – на 55%

Мазуренко Альона Четвер, 9 червня 2022, 21:15
ГАННА МАЛЯР. ФОТО АРМІЯ INFORM

Заступник міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що за тиждень міністерство забезпечило ЗСУ понад 21 тисячу бронежилетів, у травні запит на бронежилети порівняно з квітнем зріс на 82%. 

Джерело: Міноборони

Деталі: Маляр повідомила, що за тиждень з 2 по 8 червня для забезпечення підрозділів ЗСУ Міноборони передало:

  • 21,5 тис. бронежилетів,
  • 7,8 тис. шоломів,
  • 5,2 тис. пар взуття,
  • 10,71 тис. комплектів форми.

Вона додала, що у найближчі 5 днів українські бійці отримають мінімум 19 тис. бронежилетів і 14 тис. шоломів.

Це ті речі, які вже відвантажені постачальниками, прямують до України чи перебувають в Україні на етапі контролю якості та оформлення на склади ЗСУ.

За словами Маляр, у травні запит ЗСУ на бронежилети порівняно з квітнем зріс на 82%. Запит на шоломи збільшився на 55%.

Потребу на літні черевики збільшено на 60%.

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По усім позиціям відбулося суттєве зростання. Чи не єдина позиція у списку, на яку ЗСУ не збільшили потребу – це панама літня польова.

Вона зазначила, що Міноборони дуже швидко реагує на потреби ЗСУ, адже їх дуже багато – від зброї до сухпайків, від захисних окулярів до шкарпеток.

Наприклад, сухпайків вже поставлено до ЗСУ 3,2 млн порцій, шкарпетки закуповуються сотнями тисяч, тощо.

За її словами, за травень Міноборони профінансує виплати військовослужбовцям на 65,2 млрд грн.

Приблизно така ж сума була сплачена за весь 2021 рік.

Теми: Збройні силиМіноборонизброя
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