Данілов: Допомоги все ще недостатньо, щоб мати паритет із РФ

Секретар РНБО Олексій Данілов заявляє, що допомоги західних партнерів все ще недостатньо для паритету з країною-агресором у важкому озброєнні.

Джерело: Данілов у Twitter

Дослівно: "На жаль, допомоги все ще недостатньо, щоб ми мали паритет із ворогом у важкому озброєнні. Вдячні усім нашим партнерам і сподіваємось, паритету буде досягнуто.

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На нас чекає дуже складна війна, і, крім нас, нашу країну ніхто захищати не буде".

Деталі: Данілов повідомив, що у четвер відбулося засідання ставки верховного головнокомандувача, де проговорювалася ситуація по всьому фронту.

"Найскладніша ситуація в Лисичанську, непроста – біля Ізюму", - зазначив секретар РНБО.

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Він також заявив, що у середу закінчилась перевірка Київської, Житомирської, Чернігівської та Сумської областей щодо загрози з Білорусі. Однак про результати перевірки Данілов не повідомив.

Що передувало: 16 червня Данілов повідомив, що президент Володимир Зеленський зібрав засідання ставки головнокомандувача щодо можливої загрози нового вторгнення з боку Білорусі, на якому доручив провести перевірку готовності у чотирьох областях.