Франція передасть Україні гаубиці Caesar і бронетехніку – Макрон
П'ятниця, 1 липня 2022, 05:12
Франція додатково надасть Україні 6 гаубиць Caesar і бронетехніку.
Джерело: президент Франції Еммануель Макрон у Twitter
Пряма мова: "Франція оперативно доставить Україні необхідне для захисту обладнання, зокрема ще 6 гаубиць Caesar, і значну кількість бронетехніки".
Деталі: В іншому дописі Макрон зазначив, що в НАТО вирішили "посилити економічну, гуманітарну та військову підтримку України.
Нагадаємо: Міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорну заявив, що Україна отримає від Парижа "значну кількість" броньованих автомобілів VAB.
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