Франція передасть Україні гаубиці Caesar і бронетехніку – Макрон

Франція додатково надасть Україні 6 гаубиць Caesar і бронетехніку.

Джерело: президент Франції Еммануель Макрон у Twitter

Пряма мова: "Франція оперативно доставить Україні необхідне для захисту обладнання, зокрема ще 6 гаубиць Caesar, і значну кількість бронетехніки".

Деталі: В іншому дописі Макрон зазначив, що в НАТО вирішили "посилити економічну, гуманітарну та військову підтримку України.

Нагадаємо: Міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорну заявив, що Україна отримає від Парижа "значну кількість" броньованих автомобілів VAB.