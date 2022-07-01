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Франція передасть Україні гаубиці Caesar і бронетехніку – Макрон

Ольга Глущенко П'ятниця, 1 липня 2022, 05:12
Франція передасть Україні гаубиці Caesar і бронетехніку – Макрон
фото: Getty Images

Франція додатково надасть Україні 6 гаубиць Caesar і бронетехніку.

Джерело: президент Франції Еммануель Макрон у Twitter

Пряма мова: "Франція оперативно доставить Україні необхідне для захисту обладнання, зокрема ще 6 гаубиць Caesar, і значну кількість бронетехніки".

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Деталі: В іншому дописі Макрон зазначив, що в НАТО вирішили "посилити економічну, гуманітарну та військову підтримку України.

Нагадаємо: Міністр збройних сил Франції Себастьян Лекорну заявив, що Україна отримає від Парижа "значну кількість" броньованих автомобілів VAB.

Теми: МакронФранціязброя
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