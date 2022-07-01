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НАТО не має списку озброєння, яке не можна було б постачати в Україну – Столтенберг

Ірина БалачукП'ятниця, 1 липня 2022, 08:00
Єнс Столтенберг. Фото з Facebook НАТО

Генеральний секретар НАТО Енс Столтенберг заявив, що Альянс підтримує ідею постачання Україні різних типів озброєння, і він не має списку зброї, яку не можна було б постачати.

Джерело: Столтенберг на пресконференції після саміту НАТО в Мадриді 30 червня

Пряма промова генсека НАТО: "Ми підтримуємо ідею постачання великої кількості сучасного озброєння, зокрема сучасної західної техніки різних видів. Ви бачили всі ці оголошення. Були й нові оголошення, які пролунали на цьому саміті.

І завдання НАТО допомогти Україні перейти від старого озброєння радянських часів до сучасного озброєння за стандартами НАТО.

І, звичайно, у нас немає списку озброєння, яке ми включаємо або виключаємо (з поставок – ред.). Україні потрібний широкий спектр сучасного важкого озброєння стандарту НАТО, і про це також йшлося на цьому саміті".

Деталі: За словами Столтенберга, зараз усі живуть "у більш небезпечному" та "більш непередбачуваному світі", де "в Європі фактично йде гаряча війна, з масштабними військовими діями", але ситуація може ще погіршитися.

Тому зараз, щоб запобігти можливому зіткненню Росії та НАТО, перед Альянсом стоїть два завдання.

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Перше – надавати підтримку Україні. І друге – не допустити ескалації за межами України.

Пряма мова Столтенберга: "НАТО та союзники надають безпрецедентну підтримку Україні. Ми нарощуємо підтримку і ми погодили пакет на цьому саміті. Але ми також несемо основну відповідальність ​​за запобігання ескалації за межами України. Ось чому НАТО не бере участі у наземному конфлікті. Ми підтримуємо нашого партнера Україну, якого високо цінуємо, але ми не є частиною конфлікту".

Деталі: За його словами, з цієї ж причини вони збільшили свою присутність у східній частині Альянсу. Це зробили для того, щоб "унеможливити прорахунок, нерозуміння в Москві щодо готовності НАТО захищати кожен дюйм своєї території".

Передісторія:

  • 28-30 червня у Мадриді відбувся саміт глав держав та урядів НАТО.

Теми: НАТОУкраїназброя
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