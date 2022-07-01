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Чехія винесла Україну у пріоритети свого головування у Раді ЄС

"Європейська правда"П'ятниця, 1 липня 2022, 09:28

Чехія почала своє піврічне головування у Раді Європейського Союзу та очолюватиме її до 31 грудня.

Про це повідомляє "Європейська правда"

Гасло головування - "Європа як задача: переосмислити, відбудувати, відновити силу", а ключовими задачами називають зміцнення спільної свободи, відповідальність, безпеку й процвітання.

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Пріоритетними напрямками Чехія визначила:

- питання, пов’язані з прийомом українців, що рятуються від війни, та повоєнним відновленням України;

- енергетичну безпеку;

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- посилення обороноздатності європейських країн та безпеки у кіберпросторі;

- посилення стратегічної стійкості економіки країн ЄС;

- посилення стійкості демократичних інституцій.

"Зараз перед Європою постало багато проблем і викликів, але якщо ми будемо діяти об’єднано і рішуче - ми вийдемо з цих криз сильнішими і більш стійкими", - зазначив прем’єр Чехії Петр Фіала. 

Перед Чехією, з початку року і до кінця червня, у Раді ЄС головувала Франція. 

Нагадаємо, Рада ЄС - один з ключових органів Європейського Союзу. Рада залучена до розробки законодавства, координації політики країн-членів та ланцюжка прийняття рішень на рівні ЄС. 

Головування у Раді ЄС передається від країни до країни кожні пів року за ротаційним принципом. Головуюча країна займається організацією зустрічей органу та головує на них, а також представляє Раду ЄС у відносинах з іншими органами Євросоюзу.

Теми: ЧехіяУкраїнаЄСвійна
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