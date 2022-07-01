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Російські окупанти вже вбили 343 дитини в Україні

Ірина БалачукП'ятниця, 1 липня 2022, 10:09
Російські окупанти вже вбили 343 дитини в Україні
Наслідки російського ракетного удару по селищу Сергіївка на Одещині 1 липня. Серед загиблих щонайменше 2 дітей. Фото ДСНС

Станом на ранок 1 липня понад 978 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації, з них щонайменше 343 – загинули.

Джерело: Офіс генпрокурора у Telegram

Дослівно ОГП: "За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 343 дитини загинуло та понад 635 поранені.

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Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях".

Деталі: Найбільше дітей постраждало у Донецькій (339), Харківській (185), Київській (116), Чернігівській (68), Луганській (61), Миколаївській (53), Херсонській (52) та Запорізькій (31) областях.

Зокрема, в ніч на 1 липня росіяни завдали ракетних ударів по Білгород-Дністровському району Одеської області, внаслідок чого загинув 10-річний хлопчик, поранення отримали двоє дітей – 4 та 17 років.

ВІДЕО ДНЯ

28-29 червня через обстріл окупантами цивільної інфраструктури м. Лисичанськ Луганської області загинула дівчинка 13 років.  

29 червня внаслідок обстрілу ворогом с. Павлівка Мар’їнського району Донецької області 5-річний хлопчик отримав поранення.

Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2 102 заклади освіти, з них 215 зруйновані повністю.

Теми: Росіявійнадіти
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