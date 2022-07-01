Російські окупанти вже вбили 343 дитини в Україні
Станом на ранок 1 липня понад 978 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації, з них щонайменше 343 – загинули.
Джерело: Офіс генпрокурора у Telegram
Дослівно ОГП: "За офіційною інформацією ювенальних прокурорів, 343 дитини загинуло та понад 635 поранені.
Ці цифри не остаточні, оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях".
Деталі: Найбільше дітей постраждало у Донецькій (339), Харківській (185), Київській (116), Чернігівській (68), Луганській (61), Миколаївській (53), Херсонській (52) та Запорізькій (31) областях.
Зокрема, в ніч на 1 липня росіяни завдали ракетних ударів по Білгород-Дністровському району Одеської області, внаслідок чого загинув 10-річний хлопчик, поранення отримали двоє дітей – 4 та 17 років.
28-29 червня через обстріл окупантами цивільної інфраструктури м. Лисичанськ Луганської області загинула дівчинка 13 років.
29 червня внаслідок обстрілу ворогом с. Павлівка Мар’їнського району Донецької області 5-річний хлопчик отримав поранення.
Через бомбардування та обстріли збройними силами РФ пошкоджено 2 102 заклади освіти, з них 215 зруйновані повністю.