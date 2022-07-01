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Залужний показав польські "Краби" у бойовій роботі

Роман ПетренкоП'ятниця, 1 липня 2022, 12:02
Залужний показав польські Краби у бойовій роботі
"краби", фото залужного

Головнокомандувач Збройними силами Валерій Залужний оприлюднив відео роботи польських самохідних артилерійських установок "Краб" проти росіян.

Джерело: Залужний у Facebook

Пряма мова Залужного: "Ми ні на кого не нападали. Ми захищаємо своє. Ми - перша армія миру.

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Захищати мир в Україні та всій Європі нам допомагає озброєння, боєприпаси і техніка, надані країнами-партнерами.

На відео - робота польских САУ "Краб".

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Теми: ЗалужнийзброяЗбройні силивійна
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