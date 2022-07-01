Залужний показав польські "Краби" у бойовій роботі
П'ятниця, 1 липня 2022, 12:02
Головнокомандувач Збройними силами Валерій Залужний оприлюднив відео роботи польських самохідних артилерійських установок "Краб" проти росіян.
Джерело: Залужний у Facebook
Пряма мова Залужного: "Ми ні на кого не нападали. Ми захищаємо своє. Ми - перша армія миру.
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На відео - робота польских САУ "Краб".
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