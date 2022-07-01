ЗСУ збили дороговартісний російський "Форпост" у перший день липня
П'ятниця, 1 липня 2022, 12:19
Збройні сили вранці 1 липня знищили російський безпілотний літальний апарат "Форпост".
Джерело: Командування повітряних сил
Дослівно: "Вранці 1 липня зенітним ракетним підрозділом повітряного командування "Південь" знищено російський безпілотний літальний апарат "Форпост", який намагався знайти чергову ціль для ураження на Миколаївщині.
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Довідково: "Форпост" є чи не найдорожчим безпілотним летальним апаратом, що перебуває на озброєнні РФ. Його вартість оцінюється в $7 млн.
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