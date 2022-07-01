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ЗСУ збили дороговартісний російський "Форпост" у перший день липня

Роман ПетренкоП'ятниця, 1 липня 2022, 12:19
ЗСУ збили дороговартісний російський Форпост у перший день липня
"форпост", фото: повітряні сили

Збройні сили вранці 1 липня знищили російський безпілотний літальний апарат "Форпост".

Джерело: Командування повітряних сил

Дослівно: "Вранці 1 липня зенітним ракетним підрозділом повітряного командування "Південь" знищено російський безпілотний літальний апарат "Форпост", який намагався знайти чергову ціль для ураження на Миколаївщині.

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Довідково: "Форпост" є чи не найдорожчим безпілотним летальним апаратом, що перебуває на озброєнні РФ. Його вартість оцінюється в $7 млн.

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Теми: Збройні силивійнаРосія
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