Ракетні удари по Одещині: 2 липня оголосили днем жалоби

Рятувальники на місці трагедії у Сергіївці. Фото Костянтина і Влади Ліберових з Telegram Одеської міськради

В Одеській області 2 липня оголосили днем жалоби за загиблими внаслідок російських ракетних ударів по Білгород-Дністровському району 1 липня.

Джерело: Одеська міськрада в Telegram

Дослівно Одеська міськрада: "У зв'язку з трагедією, яка сталась через нічний ракетний удар літаками стратегічної авіації Росії у Білгород-Дністровському районі Одеської області i призвела до загибелі людей, 2 липня оголошено в області днем жалоби за загиблими".

Деталі: Повідомляється, що в день жалоби на всій території Одеської області приспустять державні прапори на будинках і спорудах органів державної влади, органів місцевого самоврядування, держпідприємств, установ, організацій.

Мешканцям рекомендують утриматись від проведення розважально-концертних заходів, спортивних змагань. А телеканалам і радіостанціям радять внести відповідні зміни до своїх програм.

Передісторія:

Внаслідок російських ракетних ударів по смт Сергіївка Одеської області 1 липня було зруйновано житлову 9-поверхівку та базу відпочинку, загинули щонайменше 20 місцевих жителів. Серед загиблих є діти.

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков після російських ракетних ударів по Одеській області, внаслідок яких загинули щонайменше 20 людей, продовжував брехати, що РФ не стріляє у цивільних цілях.