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Ракетні удари по Одещині: 2 липня оголосили днем жалоби

Ірина БалачукП'ятниця, 1 липня 2022, 14:48
Ракетні удари по Одещині: 2 липня оголосили днем жалоби
Рятувальники на місці трагедії у Сергіївці. Фото Костянтина і Влади Ліберових з Telegram Одеської міськради

В Одеській області 2 липня оголосили днем жалоби за загиблими внаслідок російських ракетних ударів по Білгород-Дністровському району 1 липня.

Джерело: Одеська міськрада в Telegram

Дослівно Одеська міськрада: "У зв'язку з трагедією, яка сталась через нічний ракетний удар літаками стратегічної авіації Росії у Білгород-Дністровському районі Одеської області i призвела до загибелі людей, 2 липня оголошено в області днем жалоби за загиблими".

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Деталі: Повідомляється, що в день жалоби на всій території Одеської області приспустять державні прапори на будинках і спорудах органів державної влади, органів місцевого самоврядування, держпідприємств, установ, організацій.

Мешканцям рекомендують утриматись від проведення розважально-концертних заходів, спортивних змагань. А телеканалам і радіостанціям радять внести відповідні зміни до своїх програм.

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Теми: Одеська областьвійнажертви
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