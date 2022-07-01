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СБУ схопила у Києві групу російських агентів, яка вела розвідку оборони столиці

"Українська правда"П'ятниця, 1 липня 2022, 15:33
СБУ схопила у Києві групу російських агентів, яка вела розвідку оборони столиці
Фото пресслужба СБУ

Служба безпеки затримала "розконсервовану" російськими спецслужбами групу агентів, яка вела розвідку позицій ЗСУ навколо Києва, визначала геолокації стратегічних об’єктів, а також намагалася просувати російську пропаганду.

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: "В результаті оперативних дій затримано 4 російських агентів. Вони розвідували позиції ЗСУ, геолокації стратегічних об’єктів, а також закликали українців підтримати окупантів".

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Деталі: Діяльність групи агентів направляли співробітники ГРУ та сепаратисти з так званої "ЛНР".

Диверсанти діяли з початку російської агресії. Серед учасників групи був чіткий розподіл сфер відповідальності за виконання завдань.

Зокрема, двоє агентів розвідували позиції ЗСУ і розташування об’єктів критичної інфраструктури, збирали персональні дані нинішніх і колишніх українських військових та правоохоронців.

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Ще один агент, який виявився колишнім співробітником правоохоронних органів Донецької області, відповідав за пропаганду, поширював меседжі щодо підтримки окупантів. Для "розгону" пропагандистського контенту адміністрував спеціалізовані інтернет-платформи, залучивши до "роботи" айтішніка з Гостомеля.

У агентів, яких накрили спецслужби, знайшли проросійську символіку, засоби зв’язку та електронні носії інформації з доказами злочинних дій.

Що було раніше: 30 червня Служба безпеки України затримала агента загарбників, який збирав дані про позиції українських військових та геолокацій критичної інфраструктури у Чернігівські області на кордоні з Росією.

Теми: війнаКиївСБУрозвідка
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