У Києві викрили угруповання, що збувало зброю і наркотики

​​У Києві викрили злочинне угруповання, яке займалося збутом зброї та боєприпасів, а також наркотиків.

Джерело: Київська міська прокуратура

Деталі: Згідно з матеріалами слідства, мешканці столиці віком від 28 до 39 років налагодили схему з виготовлення та збуту у особливо великих розмірах психотропної речовини – амфетамін. З метою конспірації своєї діяльності зловмисники обладнали нарколабораторію в гаражному боксі на території Дарницького району. Товар реалізовували через довірених осіб оптовими і роздрібними партіями. Також бажаючі могли придбати у членів групи зброю і боєприпаси.

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У фігурантів проведено 23 санкціонованих обшуки. Вилучено лабораторне обладнання для виготовлення психотропних речовин, близько 1 кг амфетаміну, канабіс, прекурсори, електронні ваги, гроші.

Також у ході обшуків вилучено велику кількість набоїв різного калібру, автоматичну зброю типу АКС-74У, АК-47, гранати типу Ф-1, РГД-5, РГН, засоби для підриву типів УЗРГМ-2, УДЗ, піротехнічні засоби, комуністичні знаки, прапор Російської Федерації та прапор із свастикою.

фото прокуратури

П’ятьох учасників групи затримано в порядку ст. 208 КПК України, вирішується питання щодо повідомлення їм про підозру та обрання запобіжних заходів. Встановлюються канали надходження зброї та боєприпасів.

ВІДЕО ДНЯ

Кримінальне провадження відкрито за ч. 1 ст. 263, ч. 3 ст. 307 КК України. Досудове розслідування здійснюється слідчими Голосіївського УП ГУНП у м. Києві за оперативного супроводження КМУ ДВБ НП України.