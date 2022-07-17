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По окупованому Алчевську завдали ударів з HIMARS – росЗМІ

Ольга Глущенко Неділя, 17 липня 2022, 01:23
фото: twitter Illya Ayzin

РосЗМІ повідомляють, що Збройні сили України завдали удару з реактивних систем залпового вогню HIMARS по окупованому місті Алчевськ у Луганській області.

Джерело: Интерфакс.ru з посиланням на повідомлення представництва так званої "ЛНР" у СЦКК.

Дослівно: "З боку збройних формувань України зафіксовано обстріл: 21:30 по н.п. Алчевськ із застосуванням РСЗВ HIMARS (2 ракети)".

Нагадаємо: Після вибухів у Луганську у так званій "ЛНР" заявили, що українська армія завдала удару по військовій частині ворожої ППО.

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Теми: ЛНРвійнаокупаціяЛуганська область
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