По окупованому Алчевську завдали ударів з HIMARS – росЗМІ

РосЗМІ повідомляють, що Збройні сили України завдали удару з реактивних систем залпового вогню HIMARS по окупованому місті Алчевськ у Луганській області.

Джерело: Интерфакс.ru з посиланням на повідомлення представництва так званої "ЛНР" у СЦКК.

Дослівно: "З боку збройних формувань України зафіксовано обстріл: 21:30 по н.п. Алчевськ із застосуванням РСЗВ HIMARS (2 ракети)".

В окупованому Алчевську потужна "бавовна", вибухають "мінеральні добрива" 🔥🔥🔥 pic.twitter.com/H9RvRpPYr0 July 16, 2022

Нагадаємо: Після вибухів у Луганську у так званій "ЛНР" заявили, що українська армія завдала удару по військовій частині ворожої ППО.