Комісія затвердила рішення про визначення переможця у конкурсі на керівника САП

Конкурсна комісія з обрання керівника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури затвердила результати конкурсу, за яким переможцем у конкурсі на керівника САП визначено детектива НАБУ Олександра Клименка, документи подають на затвердження до Офісу генпрокурора.

Джерело: "Інтерфакс-Україна", голова Центру протидії корпуції Віталій Шабунін

Деталі: Таке рішення комісія ухвалила на засіданні у вівторок 19 липня.

Клименко має стати головою САП, а прокурор Андрій Синюк, який зайняв друге місце, — його заступником керівника.

Водночас Шабунін звертає увагу на формулювання, за яке проголосувала комісія:



"Подати на розгляд генерального прокурора України протягом трьох робочих днів після отримання Комісією підтвердження щодо відповідності вимогам Законів України "Про очищення влади", "Про запобігання корупції", а також щодо отримання допуску до державної таємниці згідно із законом України "Про державну таємницю".

Пряма мова: "Ключова проблема у фразі "протягом трьох робочих днів після отримання комісією підтвердження від ОГП​​", бо вони можуть тривати вічно. Уже пів року ОГП не давав ніяких відповідей комісії, тож тепер, коли Офіс Генпрокурора в руках Татарова - Клименко не буде керівником САП.



Бо підтвердження від Офісу генпрокурора може надходити безкінечно.



Так, комісія затвердила формальне рішення про перемогу Клименка у конкурсі, однак призначає керівника сам Генпрокурор або його виконувач обов’язків.



Не виключено, що поки Офіс генпрокурора тягнутиме з підтвердженням, якого не потрібно, з’явиться і рішення апеляції щодо скасування порядку конкурсу. Банкова це може надалі використати для зриву процесу призначення".

Довідково: Олександр Клименко народився 1986 року, закінчив Національну юридичну академію імені Ярослава Мудрого в Харкові.



У березні 2010 року почав працювати в органах внутрішніх справ у Києві.



З 2015 року Клименко працював старшим слідчим у Національній поліції. Розслідував справи щодо розкрадання майна, зокрема розслідував розкрадання коштів на "Укрзалізниці".



У березні 2016 року Клименко брав участь у конкурсі до Національного антикорупційного бюро і став детективом, потім – старшим детективом, а у листопаді 2017 року – керівником відділу.



Протягом цього часу він розслідував справи екснардепа Олександра Онищенка, екскерівника Державної фіскальної служби Романа Насірова та нинішнього заступника глави Офісу президента Олега Татарова, який відповідає за напрям правоохоронних органів. Він також є старшим групи прокурорів у справі ексзаступника секретаря РНБО Олега Гладковського.